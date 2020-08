Lokomotive Tbilisi - Craiova, LIVE TEXT de la ora 20:00 | Adversari accesibili pentru Cicaldau si Nistor in Europa! Echipele probabile

Din articol Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din preliminariile Europa League pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Universitatea Craiova isi incepe parcursul european in Georgia, unde va infrunta echipa FC Lokomotive Tbilisi.

Oltenii pregatiti de Cristiano Bergodi sunt favoriti daca tinem cont de cifrele celor doua echipe.

Vicecampioana Romaniei avand o valoare de piata de peste 24 milioane de euro, in timp ce georgienii sunt cotati la 4,3 milioane euro, mai putin chiar decat cel mai scump fotbalist de la Craiova, Alexandru Cicaldau, a carui valoare este de 5 milioane de euro.

Cei mai valorosi jucatori de la Tbilisi sunt atacantii Irakli Sikharulidze, Vato Arveladze si mijlocasul Davit Samurkasovi, cotati la 300.000 de euro fiecare.

In sezonul trecut, Universitatea Craiova a trecut in primul tur de Sabail (Azerbaijan) si apoi in turul 2 de Honved (Ungaria), fiind eliminata in turul 3 de AEK Atena (Grecia).

Partida dintre FC Lokomotive Tbilisi si Universitatea Craiova este programata de la ora 20:00 si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile

Lokomotiv Tbilisi: Mamardashvili – Mchedlishvili, Andronikashvili, Sandokhadze, Ubilava – Dartsmelia, Shonia, Dzebniauri – Samurkasovi, Sikharulidze, Imran

Universitatea Craiova: Pigliacelli – Vladoiu, Balasa, Constantin, Bancu – Mateiu, Cicaldau, Nistor – Ivan, Mihaila, Koljic