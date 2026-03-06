Echipa FC Bacău s-a impus vineri, în deplasare, scor 2-1, în faţa formaţiei FC Voluntari, în etapa a 20-a din Liga 2.

Ilfovenii au deschis scorul în minutul 31, prin Robert Petculescu, dar oaspeţii a replicat destul de repede, odată cu reuşita lui Romario Moise, din minutul 42. După pauză Andrei Pavel a adus victoria oaspeţilor, cu un gol înscris în minutul 55.

FC Voluntari – FC Bacău s-a încheiat 1-2, iar echipa gazdă e pe locul 3, cu 39 de puncte, în timp ce FC Bacău se află pe poziţia a 9-a, cu 30 de puncte.

