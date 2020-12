Incidentele de la Young Boys - CFR au ajuns in presa franceza! Dialog INCREDIBIL intre fotbalistii romani si arbitru: "Ai facut asta pentru ca romanii sunt tigani, nu?"

Campioana Romaniei a fost eliminata din Europa League dupa infrangerea cu 1-2 impotriva lui Young Boys.

Clujenii au dat vina pe arbitrul francez al partidei pentru acest esec, pe care il acuza ca a dat foarte usor penalty pentru elvetieni la scorul de 1-0 pentru echipa lui Edi Iordanescu si l-a eliminat pe Balgradean pentru proteste.

Jurnalistii francezi de la RMC au explicat faptul ca fotbalistii CFR-ului au fost foarte nemultumiti de deciziile lui Benoit Bastien si chiar au acuzat ca au fost discrimati de acesta.

"Echipa din Romania s-a intrebat daca nu cumva a fost victima discriminarii. CFR Cluj a crezut ca a rezolvat meciul, deschizand scorul in minutul 84, prin croatul Gabriel Debeljuh. Elvetienii au jucat apoi totul pe cartea atacului, iar in ultimul minut regulamentar, la o centrare in careul romanilor, Cristian Balgradean a iesit cu autoritate. Pumnii lui au parut sa atinga capul lui Cedric Zesiger, care s-a prabusit in suprafata de pedeapsa.

Benoit Bastien a fluierat penalty, ceea ce evident i-a enervat pe jucatorii romani. Situatia s-a intensificat cand arbitrul i-a dat rosu lui Balgradean, nu pentru interventie, ci pentru reactie", au scris francezii.

Totodata, acestia au prezentat si cuvintele pe care fotbalistii campioanei Romaniei le-ar fi spus arbitrului francez dupa eliminarea lui Balgradean.

"Ce reactie a avut? A venit doar sa te intrebe daca-i dai galben, dar tu i-ai dat rosu pentru reactie. Cum poti da rosu pentru asta? A lovit mingea, prietene! Cand a atins adversarul? Ai facut asta pentru ca crezi ca romanii sunt tigani, nu? Nu ne respectati! Pacat, pacat! Puteti sa va scoateti semnul cu 'respect', pentru ca nu aveti asa ceva. E usor pentru voi sa distrugeti o echipa", i-ar fi transmis jucatorii CFR-ului lui Benoit Bastien.

Aceste acuzatii ale clujenilor vin in contextul in care Sebastian Coltescu a fost acuzat de rasism la meciul de Champions League dintre Paris Saint-Germain si Istanbul Basaksehir.