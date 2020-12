Messi si Ronaldo, din nou FINALISTI la premiul 'The Best'! Cu cine se bat colosii fotbalului pentru unul dintre cele mai asteptate trofee individuale

FIFA a anuntat finalistii pentru premiile 'The Best'.

Din 11 fotbalisti nominalizati pentru titlul de 'Cel mai bun jucator' in cadrul galei FIFA The Best au mai ramas doar 3! FIFA a anuntat pe contul oficial de Twitter care sunt superstarurile fotbalului care se bat pentru titlul de cel mai bun.

Nu a fost nicio surpriza prezenta fotbalistilor care au dominat la capitolul trofee individuale in ultimul deceniu, Leo Messi si Cristiano Ronaldo! Cei doi se lupta cu Robert Lewandowski, care este principalul favorit sa castige trofeul, datorita performantei incredibile reusita la Bayern.

Atacantul polonez a castigat toate trofeele posibile alaturi de nemti, in timp ce Leo Messi nu si-a trecut niciun trofeu alaturi de Barcelona in sezonul trecut, iar Cristiano Ronaldo a reusit sa cucereasca doar titlul in Serie A alaturi de Juventus.

Anul trecut, Messi si Ronaldo s-au batut pentru trofeul The Best, alaturi de Virgil van Dijk, cel care castigase Champions League cu Liverpool. Cu toate astea, Leo Messi a iesit castigator cu 46 de puncte, la 8 distanta de fundasul olandez.

Lista finalistilor la premiile The Best

- Cel mai bun fotbalist: Lionel Messi (Argentina/Barcelona), Robert Lewandowski (Polonia/Bayern Munchen), Crstiano Ronaldo (Portugalia/Juventus);

- Cea mai buna jucatoare de fotbal: Lucy Bronze (Anglia/Manchester City), Pernille Harder (Danemarca/Wolfsburg/Chelsea), Wendie Renard (Franta/Lyon);

- Cel mai bun portar la fotbal masculin: Alisson Becker (Brazilia/Liverpool), Jan Oblak (Slovenia/Atletico Madrid), Manuel Neuer (Germania/Bayern Munchen);

- Cel mai bun portar la fotbal feminin: Sarah Bouhaddi (Franta/Lyon), Christiane Endler (Chile/PSG), Alysa Naeher (SUA/Chicago Red Stars);

- Cel mai bun antrenor la fotbal masculin: Marcelo Bielsa (Argenina/Leeds), Hansi Flick (Germania/Bayern Munchen), Jurgen Klopp (Germania/Liverpool);

- Cel mai bun antrenor la fotbal feminin: Emma Hayes (Anglia/Chelsea), Sarina Wiegman (Tarile de Jos), Jean-Luc Vasseur (Franta/Lyon).