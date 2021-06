'Uite, Ronaldo, asa te califici in sferturi!' :) Imagini incredibile cu Xhaka inainte de loviturile de departajare. S-a dus si a baut Coca Cola la pauza

Elvetia a trecut de Franta si va juca in sferturile Euro 2020.

Arena Nationala a gazduit un meci nebun luni-seara. Elvetia a reusit sa o invinga pe Franta la penalty-uri si sa se califice in sferturile Euro 2020. Nationala condusa de Petkovic a reusit sa revina in ultimele 10 minute de la 1-3 si sa duca meciul in prelungiri.

Dupa cele 30 de minute aditionale scorul a ramas 3-3 si soarta partidei a fost decisa cu ajutorul loviturilor de la 11 metri. Inainte de executarea penalty-urilor, Granit Xhaka si-a incurajat coechipierii. Detaliu care a socat toti privitorii a fost ca jucatorul lui Arsenal a baut dintr-o sticla de Cola chiar inainte de cel mai important moment din istoria nationalei sale. Bautura carbogazoasa a fost protagonista unei intregi telenovele la acest turneu final, dupa ce Cristiano Ronaldo a dat la o parte racoritoarele la conferinta de presa.

Granit Xhaka a fost declarat omul meciului, dar mijlocasul nu a mai apucat sa bata penalty-ul. Toti colegii sai au fructificat primele 5 lovituri, iar Mbappe a ratat ultimul 11 metri si a trimis-o pe Elvetia in sferturile Euro 2020, unde va juca in compania Spaniei.

