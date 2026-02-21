Cele două echipe își dau întâlnire sâmbătă seară, de la ora 18:00, în etapa cu numărul 28 din sezonul regulat al Superligii României, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”. Meciul dintre CFR și Petrolul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Marcel Bîrsan va fi la ”centru”, ajutat în benzi de Ionuț Neacșu și Nicușor Marin. La camera VAR a fost delegat Iulian Călin, care va fi ajutat de asistentul Vasile Marinescu. Cătălin Busi va fi arbitrul de rezervă, iar Zoltan Székely, observatorul arbitrilor.

CFR Cluj - Petrolul Ploiești, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 18:00 | Ardelenii, în goana după a noua victorie consecutivă

În clasament, CFR Cluj se află pe locul 5 cu 44 de puncte. După 27 de etape, echipa pregătită de Daniel Pancu a bifat 12 victorii și opt remize, la care s-au adăugat șapte înfrângeri.

De cealaltă parte, Petrolul Ploiești ocupă locul 12 cu 28 de puncte. Șase victorii, 10 rezultate de egalitate și 11 înfrângeri au consemnat ”lupii galbeni” până acum.