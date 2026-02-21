Olandezul Jorrit Bergsma, campion olimpic la patinaj viteză la JO 2026

Bergsma s-a impus cu 68 de puncte, acesta fiind al doilea său titlu olimpic din carieră, după cel obţinut în 2014, la Soci, în proba de 10.000 metri. El a obţinut bronz în proba de 10.000 m la Milano-Cortina.

Danezul Viktor Hald Thorup, cu 47 de puncte, a obţinut medalia de argint, iar italianul Andrea Giovannini, campionul mondial al probei, a completat podiumul, cu 21 de puncte.

Bergsma şi Thorup s-au desprins repede şi au patinat împreună până în al 13-lea tur de pistă, când olandezul de 40 de ani s-a desprins. Thorup a reuşit cea mai mare performanţă a carierei.

Pe locul al patrulea s-a clasat americanul Jordan Stolz, dublu campion olimpic la Milano, în probele de 500 şi 1.000 de metri.

Agerpres