Mesajul lui Mbappe dupa ce a ratat penalty-ul decisiv la meciul Franta - Elvetia: "Tristetea e imensa! Imi pare rau"

Franta a parasit EURO 2020 in optimile de finala. Echipa lui Didier Deschamps a fost invinsa la loviturile de departajare de Elvetia.

Dupa 3-3 in timpul regulamentar, "cocosii" au pierdut cu 4-5 la penalty-uri. Kylian Mbappe a fost cel care a ratat de la punctul cu var.

La cateva ore dupa finalul meciului de pe Arena Nationala, starul Frantei a postat un mesaj pe Instagram.

"E foarte greu sa trecem peste. Tristetea este imensa dupa aceasta eliminare. Nu ne-am atins scopul.

Imi pare rau pentru penalty. Am vrut sa-mi ajut echipa, dar am dat gres. Va fi foarte greu sa dorm. Din pacate, in acest sport pe care il iubesc sunt atat de multe suisuri si coborasuri.

Stiu ca fanii sunt dezamagiti, dar as vrea sa le multumesc pentru sprijin si pentru ca au crezut mereu in noi. Cel mai important e ca vom reveni mai puternici. Felicitari si mult noroc Elvetiei", a scris Mbappe.

Franta a incheiat EURO 2020 cu o singura victorie, 1-0 cu Germania, in grupe, gratie autogolului marcat de Mats Hummels.