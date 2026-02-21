Start de coșmar în meciul dintre Lecce și Inter Milano. Fundașul gazdelor, Kialonda Gaspar, s-a accidentat grav încă din minutul 2 și a fost schimbat, după ce nu a mai putut continua partida.

Totul s-a petrecut în urma unei faze defensive aparent banale. Jucătorul lui Lecce s-a întins pentru a interveni, însă a resimțit imediat dureri puternice la genunchi și s-a prăbușit pe gazon.

S-a „rupt” în minutul 2 și a ieșit în lacrimi