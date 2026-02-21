GALERIE FOTO Chivu, martor la scene greu de privit! S-a „rupt” în minutul 2 și a ieșit în lacrimi

Chivu, martor la scene greu de privit! S-a „rupt” în minutul 2 și a ieșit în lacrimi Serie A
Momente dramatice la Lecce – Inter.

Start de coșmar în meciul dintre Lecce și Inter Milano. Fundașul gazdelor, Kialonda Gaspar, s-a accidentat grav încă din minutul 2 și a fost schimbat, după ce nu a mai putut continua partida.

Totul s-a petrecut în urma unei faze defensive aparent banale. Jucătorul lui Lecce s-a întins pentru a interveni, însă a resimțit imediat dureri puternice la genunchi și s-a prăbușit pe gazon.

S-a „rupt” în minutul 2 și a ieșit în lacrimi

Fotbalistul gazdelor a fost scos de pe teren în lacrimi. Vizibil afectat, Gaspar și-a pus tricoul peste cap în momentul în care a realizat că nu mai poate continua. În locul său a intrat Jamil Siebert.

Primele informații din presa italiană indică faptul că accidentarea la genunchi nu ar fi una minoră, iar prezența lui Gaspar în următorul meci este incertă. 

