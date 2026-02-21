Spectacolul din prima ligă franceză revine astăzi, 21 februarie 2026, cu meciurile din runda a 23-a. Atenția este îndreptată către disputa pentru fotoliul de lider, unde Lens și PSG sunt despărțite în acest moment de un singur punct.

De la ora 18:00, prima clasată, Lens, formație care a acumulat 52 de puncte, primește vizita celor de la AS Monaco. Gruparea monegască ocupă în prezent poziția a opta, având 31 de puncte.

Lupta strânsă pentru titlu continuă

Seara fotbalistică merge mai departe de la ora 20:00 cu confruntarea dintre Toulouse și Paris FC. Gazdele se situează exact la jumătatea clasamentului, pe locul 10, cu 30 de puncte, în timp ce oaspeții din capitală se află abia pe poziția a 15-a, cu 22 de puncte.

Cel mai dezechilibrat duel al zilei din punct de vedere al punctajelor pare a fi cel de la ora 22:05, când PSG joacă pe teren propriu împotriva lui Metz. Parizienii, aflați pe locul secund cu 51 de puncte, caută victoria pentru a forța rocada cu Lens. Dincolo, Metz are o misiune extrem de dificilă în capitală, fiind echipa de pe ultimul loc, 18, cu doar 13 puncte strânse în actuala stagiune.

Programul meciurilor de sâmbătă, 21 februarie (Etapa 23)