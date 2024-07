Elveția s-a calificat în sferturile de finală de la EURO 2024, după ce a obținut o victorie clară în fața Italiei, campioana en-titre, scor 2-0.

De cealaltă parte, Anglia s-a chinuit în fața Slovaciei, impunându-se după cele două reprize de prelungiri, scor 2-1. Jude Bellingham a marcat golul egalizator în minutul 90+5, în timp ce Harry Kane a adus victoria cu reușita sa. Confruntarea dintre cele două naționale va avea loc pe 6 iulie, de la ora 19:00, pe stadionul din Dusseldorf.

Probleme medicale pentru Granit Xhaka

Mijlocașul de la Bayer Leverkusen nu a participat la ultimele antrenamente, din cauza unor probleme musculare și încă nu se știe dacă va fi disponibil pentru confruntarea din sferturi.

"Am exersat loviturile de pedeapsă înaintea meciului cu Italia. Am simțit ceva la aductori, apoi am fost ok.

În meci am început să mă resimt după primele 15 minute, dar avem noroc de medici care m-au ajutat și am fost capabil să joc până la final.

Voi face un RMN și vom vedea ce se întâmplă, dar sper să am timp de recuperare", a declarat elvețianul.