A fost gasit fanul elvetian devenit viral dupa nebunia de pe Arena Nationala: "Nu stiu ce s-a intamplat cu mine!"

Anglia – Germania e marti, de la ora 19:00. Optimile de finala se vad pe PRO TV si pe VOYO! Partida este liveTEXT si pe www.sport.ro.

Ziua absolut nebuna de ieri de la Euro, cu 14 goluri, surprize si rasturnari spectaculoase de situatie, i-a facut pana si pe calmii elvetieni s-o ia razna.

Unul dintre fanii prezenti pe Arena Nationala a devenit viral dupa ce au aparut fotografii cu trecerea rapida de la agonie la extaz. In prima ipostaza elvetianul este surprins intr-o disperare totala, dupa anularea golului din minutul 89, care ar fi insemnat ca scorul ar fi devenit 3-3. Suporterul, imbracat si echipat regulamentar in acel moment, este surprins apoi la bustul gol cand Elvetia a reusit sa trimita meciul in prelungiri.

Fanul a fost gasit de presa. Il cheama Luca Loutenbach si are 28 de ani. Intr-un interviu pentru tabloidul elvetian Blick acesta a recunoscut sincer ca a fost un moment de nebunie pura, dar pe care l-a savurat in totalitate: "Nu stiu ce s-a intamplat cu mine", a spus tanarul elvetian. Apoi a ras si a adaugat: "Cred ca mi-au scris absolut toate persoanele care m-au cunoscut vreodata".

Tweet Elvetia Citeste si: