"Pogbooom" loveste Elvetia pe National Arena! Sutul de la 25 de metri care parca a fost "pus cu mana" in vinclu de starul francez

Mijlocasul lui Manchester United a fost in forma maxima pe National Arena.

Spectacolul a fost total la meciul dintre Franta si Elvetia de pe cel mai mare stadion al tarii, iar clasa fotbalistiilor ambelor formatii a fost principalul factor care a contribuit la show-ul de pe gazon.

Dupa ce Benzema si-a aratat tehnica si sangele rece din fata portii, a venit randul lui Paul Pogba sa iasa in evidenta. Mijlocasul lui Manchester United a prins un sut fantastic de la 25 de metri, care s-a oprit in vinclul portii lui Yan Sommer.



Totusi, dramatismul a fost absolut incredibil, Elvetia reusind sa egaleze in finalul partidei, chiar daca a fost condusa cu 3-1, iar meciul s-a dus in prelungiri, dupa ce Kingley Coman a lovit bara in minutul 90+4, facand ca pulsul faniilor sa fie la cote maxime.