Lecce - Inter, ora 19:00, LIVE TEXT. Chivu poate face un nou pas spre ”Scudetto”

"Nerazzurri" au un parcurs impresionant cu Cristi Chivu pe banca tehnică în Serie A. Inter are victorii pe linie și a adunat, până acum, 61 de puncte, fiind la o distanță de șapte puncte de urmăritoarea AC Milan, după 25 de runde.

Inter Milano poate face încă un pas spre ”Scudetto” dacă o va învinge în deplasare pe Lecce, una dintre echipele care luptă pentru evitarea retrogradării în campionatul Italiei.

Cristi Chivu are bătăi de cap înainte de meciul de la Lecce. Lautaro Martinez, vedeta echipei, s-a accidentat în meciul din Champions League cu Bodo/Glimt (1-3) și va lipsi aproximativ o lună.

„Vom face testele mâine sau poimâine dimineață și vom vedea. Cert este că va lipsi mult timp”, a declarat antrenatorul român.

Lautaro Martinez marcat 18 goluri și a oferit patru assist-uri în 35 de partide jucate în acest sezon.

De partea cealaltă, Lecce are 24 de puncte și a ieșit din zona retrogradabilă după ce a reușit să lege două victorii în ultimele două etape. Adversara lui Chivu este la egalitate cu Cremonese și Genoa în Serie A.