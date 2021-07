Mourinho, dezamagit: "Italia a fost cea mai buna echipa de la Euro. Pana la meciul cu Spania!" Ce le reproseaza italienilor

Anglia - Danemerca e miercuri, de la ora 22:00. Semifinalele se vad pe PRO TV si pe VOYO! Partida este liveTEXT si pe www.sport.ro.

Jose Mourinho crede ca italienii nu au fost la cel mai inalt nivel in meciul contra Spaniei, ci ca au revenit la stilul lor vechi: "Italia a jucat ca in trecut, cu un joc solid, la asteptare, defensiv, o echipa compacta. Dar pana acum au fost mult mai buni de atat. Pana ieri au fost cea mai buna echipa de la Euro. Creativi la mijloc, cu trioul fantastic Verratti, Jorginho si Barella. Au fost foarte buni. Pana ieri."

Totusi, Mourinho considera ca italienii s-au calificat meritat, pentru ca au stiut sa gestioneze mai bine loviturile de departajare, considerate de portughez o arta.

Mourinho crede ca Spania nu s-a calificat mai departe pentru ca n-a avut curaj in prelungiri: "Spania a jucat foarte bine, dar sunt dezamagit ca in prelungiri nu au incercat sa schimbe abordarea, ar fi putut incerca mai mult. Poate Adama Traore ar fi putut sa le creeze probleme italienilor in ultimele 15 minute. Chiellini nu mai putea deja sa joace, era complet epuizat."