Decizia lui Tony Popovic, selecţionerul Australiei de a miza pe tineri a dat roade, echipa sa reuşind o victorie surprinzătoare, cu scorul de 2-0, în faţa Turciei, sâmbătă la Vancouver, în meciul de debut la Cupa Mondială 2026, scrie Reuters.

Marcatorul Nestory Irankunda are 20 de ani, Paul Okon-Engstler de 21 de ani i-a pasat decisiv, portarul Patrick Beach de 22 de ani a apărat tot

Nestory Irankunda, extrema în vârstă de 20 de ani a echipei Watford a deschis scorul, în timp ce portarul Patrick Beach (22 ani) a avut o prestaţie solidă între buturi.

Popovic a surprins multă lume prin titularizarea lui Beach, în locul căpitanului obişnuit, Mat Ryan, lăsându-l totodată pe bancă pe veteranul Jackson Irvine.

Încrederea lui Popovic în Patrick Beach a fost recompensată printr-o performanţă solidă a goalkeeper-ului formaţiei Melbourne City, care a avut intervenţii decisive la rarele ocazii în care turcii au penetrat zidul defensiv australian.

Înlocuitorul lui Irvine, Paul Okon-Engstler (21 ani), a impresionat la rândul său, oferindu-i pasa decisivă lui Irankunda la deschiderea scorului, în prima repriză (27) înainte ca mijlocaşul Conor Metcalfe să dubleze avantajul Socceroos, cu un sfert de oră înainte de finalul timpului regulamentar.

Selecționerul Tony Popovic: ”Potenţialul lor maxim este încă departe de fi atins”

Popovic a respins însă sugestiile conform cărora titularizarea lui Beach sau Okon-Engstler ar fi fost o alegere surprinzătoare.

"Asta poate surprinde multă lume, dar nu şi echipa noastră sau staff-ul nostru, deoarece muncim toţi împreună în fiecare zi şi constatăm calitatea acestor jucători", a declarat el.

"Este o echipă selectată pentru a juca bine. Nu cunoaştem niciodată rezultatul, desigur, suntem la Cupa Mondială, dar pentru mine performanţa este cea care contează, nu rezultatul. Indiferent de rezultat, a fost decizia corectă", a precizat selecţionerul Australiei.

Popovic, care şi-a prelungit săptămâna aceasta contractul până la Cupa Asiei pe Naţiuni din 2027, a afirmat totodată că ceea ce e mai bun abia acum urmează pentru tinerii săi jucători.

"Potenţialul lor maxim este încă departe de fi atins, pentru că este un grup de tineri fără experienţă la Cupa Mondială şi cu o experienţă foarte restrânsă la selecţionata naţională. Majoritatea acestor băieţi ar trebui să atingă potenţialul lor deplin în următorii patru până la opt ani", a precizat Popovic.

Australia urmează să înfrunte în următorul meci, programat pe 19 iunie, echipa Statelor Unite, una dintre cele trei ţări organizatoare ale competiţiei, iar o victorie le-ar putea asigura jucătorilor de la antipozi primul loc în Grupa D.

Americanii au învins la rândul lor în meciul de debut, cu scorul de 4-1, selecţionata Paraguayului. Agerpres