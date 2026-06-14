FOTO Cum se trăiește Cupa Mondială în celebra țară lovită de blackout-uri. Inflația "a topit" salariile la 15$

Cum se trăiește Cupa Mondială în celebra țară lovită de blackout-uri. Inflația &quot;a topit&quot; salariile la 15$ Cupa Mondiala Cuba a ajuns în colaps / Foto IMAGO
SPORT.RO
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Campionatul Mondial este urmărit în toate colțurile lumii, chiar și în locurile unde accesul la transmisiunile meciurilor găzduite de SUA, Mexic și Canada este o adevărată provocare.

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Cupa MondialacubaCM 2026
Din articol

Cuba traversează cea mai complicată perioadă din istoria sa recentă. Insula comunistă a rămas în beznă de câteva luni, după ce Statele Unite au impus o blocadă petrolieră. Mai exact, oficialii de la Washington au decis să blocheze livrările de petrol către insulă, iar astfel sistemul național s-a prăbușit.

Cuba a ajuns în colaps

Din cauza crizei energetice, țara s-a confruntat cu numeroase blackout-uri, adică pene de curent care au afectat întreaga insulă. Cuba are aproximativ 10 milioane de locuitori, iar mulți dintre aceștia se confruntă zilnic cu lipsuri și probleme economice severe.

Doar o parte dintre serviciile publice mai funcționează la capacitate normală. În unele zone s-au strâns munți de gunoaie, iar spitalele sunt nevoite să își limiteze activitatea din cauza lipsei resurselor. Tot mai multe medicamente ajung să fie căutate pe piața neagră.

Inflația a topit și pesoul cubanez. Salariul mediu mai valorează acum aproximativ 15 dolari, în timp ce mulți pensionari trăiesc cu echivalentul a doar 7 dolari pe lună.

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Cuba a ajuns în colaps / Foto IMAGO
Cuba a ajuns în colaps / Foto IMAGO
Cuba a ajuns în colaps / Foto IMAGO
Cuba a ajuns în colaps / Foto IMAGO
Cuba a ajuns în colaps / Foto IMAGO
Cuba a ajuns în colaps / Foto IMAGO
Cuba a ajuns în colaps / Foto IMAGO
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Cum se trăiește Cupa Mondială în Cuba

Cu toate acestea, oamenii încearcă să privească cu optimism spre viitor. În acest context, Cupa Mondială oferă unul dintre puținele momente de evadare din realitatea de zi cu zi.

Potrivit Reuters, unele meciuri de la Mondial sunt difuzate în hoteluri din Havana administrate de stat. Multe dintre acestea sunt aproape goale pe fondul declinului turismului, iar localnicii profită de ocazie pentru a urmări partidele găzduite de SUA, Mexic și Canada.

Cuba se află de la începutul acestui an în vizorul președintelui american Donald Trump. Acesta consideră regimul de la Havana drept „o amenințare extraordinară la adresa securității naționale a SUA”.

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