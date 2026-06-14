Cuba traversează cea mai complicată perioadă din istoria sa recentă. Insula comunistă a rămas în beznă de câteva luni, după ce Statele Unite au impus o blocadă petrolieră. Mai exact, oficialii de la Washington au decis să blocheze livrările de petrol către insulă, iar astfel sistemul național s-a prăbușit.

Cuba a ajuns în colaps

Din cauza crizei energetice, țara s-a confruntat cu numeroase blackout-uri, adică pene de curent care au afectat întreaga insulă. Cuba are aproximativ 10 milioane de locuitori, iar mulți dintre aceștia se confruntă zilnic cu lipsuri și probleme economice severe.

Doar o parte dintre serviciile publice mai funcționează la capacitate normală. În unele zone s-au strâns munți de gunoaie, iar spitalele sunt nevoite să își limiteze activitatea din cauza lipsei resurselor. Tot mai multe medicamente ajung să fie căutate pe piața neagră.

Inflația a topit și pesoul cubanez. Salariul mediu mai valorează acum aproximativ 15 dolari, în timp ce mulți pensionari trăiesc cu echivalentul a doar 7 dolari pe lună.