Imaginile momentului vin din Italia! Ghinionistul Spinazzola canta imnul impreuna cu fiul sau

Leonardo Spinazzola a parasit meciul cu Belgia accidentat in minutul 79.

Probabil cea mai mare surpriza de la acest Campionat European, Leonardo Spinazzola a avut parte de un ghinion urias si a parasit accidentat partida din sferturi contra Belgiei, in minutul 79, atunci cand a simtit ca are probleme si a facut semn echipei medicale sa intervina.

S-a dovedit ca acesta are ruptura de ligamente si va lipsi 6 luni de pe gazon. Colegii l-au intampinat cu aplauze si caldura in momentul in care investigatiile au fost incheiate si fotbalistul a venit sa-si ia la revedere, componentii nationalei Italiei dand dovada inca o data de unitatea exceptionala care exista.

Spinazzola a ajuns acasa si a fost filmat inainte de partida cu Spania cand canta imnul alaturi de copilul sau, iar imaginile au ajuns virale si compasiunea pentru fotbalist din partea microbistiilor a atins cote maxime. Din pacate pentru italian, accidentarea inseamna si amanarea unui eventual transfer, dupa cum presa a scris, Chelsea, Barcelona sau Real Madrid fiind cu toate interesate de revelatia Campionatului European.