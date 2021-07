Un antrenor italian din Romania nu e speriat de penalty-ul acordat Angliei: "Greselile fac parte din joc. Nu va fi avantajata in finala!"

Finala Campionatului European se vede, in direct, la PRO TV si pe VOYO, duminica, 11 iulie, de la ora 22:00!

Renzo Rossi este casatorit cu o romanca si a facut parte din staff-urile tehnice de la FC National, Rapid, CFR Cluj, FCSB, Petrolul, Poli Iasi, Turnu Magurele si FC Voluntari. In ciuda polemicii iscate de acordarea penalty-ului care a dus Anglia in finala Euro 2020, antrenorul italian spune ca nu este ingrijorat in privinta unui posibil ajutor decisiv pe care gazdele le-ar primi pe Wembley. In opinia sa, partida va fi decisa de alte capitole.

"E un meci foarte dificil, in primul rand pentru ca Anglia are al 12-lea jucator, publicul, care e foarte important. Se joaca din nou cu stadioane pline, Anglia joaca acasa si va fi motivata in plus. Stim ce atmosfera e pe Wembley, ca suporterii englezi vor sustine fanatic pana la sfarsit echipa. Dar, cateodata, emotiile iti pot intuneca judecata, cred ca va fi o emotie foarte puternica si o presiune mare si pe Anglia.

Noi avem o zi in plus de recuperare, poate fi un avantaj. Cred ca Italia construita de Mancini a demonstrat ca are un grup foarte puternic. A suferit cu Belgia si cu Spania, acum cred ca va conta foarte mult prospetimea fizica. Nu cred ca e un avantaj pentru Italia ca a intalnit adversari mai grei in fazele precedente, pentru ca fiecare echipa are particularitatile ei.

Cred ca finala va fi decisa de pregatirea fizica si de capacitatea de a gestiona mental meciul. Nu cred ca e o diferenta foarte mare la nivel tehnico-tactic, pentru ca ambele echipe au jucatori care pot dezechilibra apararea adversa. Depinde cum vor gestiona echipele primirea unui gol, cat de puternice sunt psihic, cum isi dozeaza efortul.

Anglia a suferit cu Danemarca, daca nu venea acel penalty, era mult mai grea calificarea. S-a vorbit foarte mult ca s-a dat usor penalty, ca era o minge in teren, s-a adus aminte de faza din 1966, dar greseala face parte din joc. Lumea a uitat momentele foarte bune ale Angliei din acel meci, multele ratari, si a ramas cu acel penalty... Cred ca s-a discutat si s-a analizat atent prestatia arbitrului de catre oficialii potriviti si nu se va repeta astfel de greseli in finala, mai ales ca avem VAR. Nu cred ca Anglia va fi avantajata decisiv de arbitraj.

A fost un Euro 2020 foarte echilibrat, cu multe meciuri decise dupa prelungiri sau la penalty-uri. Va conta foarte-foarte-foarte mult pregatirea si prospetimea fizica si taria mentala. Va fi un meci echilibrat la inceput, dar un gol va incinge rau partida.

Italia nu se mai apara, va juca pe stilul pe care l-a impus Mancini. Cu viteza, cu fantezie, cu joc ofensiv... Poate ca meciul se va juca la duelul Chiellini - Bonucci contra Kane - Sterling, care va avea un rol foarte important. Italia are o aparare care e consacrata la nivel mondial, atat la echipele de club, cat si la nationala. Acesta va fi un duel foarte important. Sau poate e mai de urmarit Maguire - Stones versus Immobile - Chiesa - Insigne. Ma bucura ca si Donnarumma a revenit intr-o forma smagliante (n.r. - splendida). Chiesa e un jucator care poate face diferenta, are o rupere fantastica de ritm", a declarat Renzo Rossi pentru Sport.ro.