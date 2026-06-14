Capul Verde, naționala care l-a convocat pe Joao Paulo de la FCSB pentru Campionatul Mondial, va debuta la turneul final luni, de la ora 19:00 (ora României).

Adversara naționalei africane va fi Spania, nimeni alta decât campioana europeană en-titre.

Meciul se joacă în cadrul Grupei H de la CM, unde mai evoluează Uruguay și Arabia Saudită.

”Boa sorte, João! 🇨🇻”, a postat FCSB.

Capul Verde este debutantă la un Campionat Mondial.

Programul naționalei din Capul Verde la Campionatul Mondial (Grupa H)

15 iunie ora 19:00

Spania - Capul Verde

22 iunie ora 01:00

Uruguay - Capul Verde

27 iunie ora 03:00

Capul Verde - Arabia Saudită

Topul golgheterilor de la CM 2026: Jovo Lukic de la U Cluj a înscris la debut

Clasamentul marcatorilor la Cupa Mondială de fotbal din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie-19 iulie), după meciurile de sâmbătă și duminică dimineața, arată astfel:

2 goluri: Folarin Balogun (SUA)

1 gol: Julian Quinones (Mexic), Raul Jimenez (Mexic), Ladislav Krejci (Cehia), Inbeom Hwang (Coreea de Sud), Hyeongyu Oh (Coreea de Sud), Jovo Lukic (Bosnia-Herţegovina / U Cluj), Cyle Larin (Canada), Mauricio (Paraguay), Giovanni Reyna (SUA), Breel Embolo (Elveţia), Boualem Khoukhi (Qatar), Ismael Saibari (Maroc), Vinicius Jr (Brazilia), John McGinn (Scoţia), Nestory Irankunda (Australia), Connor Metcalfe (Australia)

Autogol: Damian Bobadilla (Paraguay - pentru SUA)