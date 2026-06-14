Capul Verde, naționala care l-a convocat pe Joao Paulo de la FCSB pentru Campionatul Mondial, va debuta la turneul final luni, de la ora 19:00 (ora României).
Adversara naționalei africane va fi Spania, nimeni alta decât campioana europeană en-titre.
Meciul se joacă în cadrul Grupei H de la CM, unde mai evoluează Uruguay și Arabia Saudită.
”Boa sorte, João! 🇨🇻”, a postat FCSB.
Capul Verde este debutantă la un Campionat Mondial.
Programul naționalei din Capul Verde la Campionatul Mondial (Grupa H)
15 iunie ora 19:00
Spania - Capul Verde
22 iunie ora 01:00
Uruguay - Capul Verde
27 iunie ora 03:00
Capul Verde - Arabia Saudită
Topul golgheterilor de la CM 2026: Jovo Lukic de la U Cluj a înscris la debut
Clasamentul marcatorilor la Cupa Mondială de fotbal din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie-19 iulie), după meciurile de sâmbătă și duminică dimineața, arată astfel:
2 goluri: Folarin Balogun (SUA)
1 gol: Julian Quinones (Mexic), Raul Jimenez (Mexic), Ladislav Krejci (Cehia), Inbeom Hwang (Coreea de Sud), Hyeongyu Oh (Coreea de Sud), Jovo Lukic (Bosnia-Herţegovina / U Cluj), Cyle Larin (Canada), Mauricio (Paraguay), Giovanni Reyna (SUA), Breel Embolo (Elveţia), Boualem Khoukhi (Qatar), Ismael Saibari (Maroc), Vinicius Jr (Brazilia), John McGinn (Scoţia), Nestory Irankunda (Australia), Connor Metcalfe (Australia)
Autogol: Damian Bobadilla (Paraguay - pentru SUA)