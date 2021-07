"Noi, romanii, tot timpul am fost nedreptatiti in Europa!" Marius Marin a vorbit despre dificultatile pe care le-a intampinat in Italia 

Marin a trebuit sa se lupte cu preconceptiile italienilor legate de jucatorii romani.

Marius Marin se afla in lotul Romaniei pentru Jocurile Olimpice. Inainte sa plece la Tokyo, mijlocasul a oferit un interviu pentru FRF TV, in care vorbeste despre greutatile pe care le-a intampinat din cauza faptului ca e roman. Jucatorul este de 5 ani in Italia, de cand a fost cumparat de Sassuolo de la juniorii lui ASU Poli, in 2016.

Marin a vorbit despre preconceptiile pe care le au italienii despre fotbalistii romani si cat de greu i-a fost sa distruga eticheta ca fotbalistii care provin de tara noastra sunt delasatori.

"Noi, romanii, tot timpul am fost nedreptatiti in Europa si lucrul acesta m-a dezamagit. Eu joc de sase ani in Italia si tot timpul m-am lovit de lucrul acesta. Se face diferenta intre italieni si romani, dar lucrul acesta m-a ambitionat si mai mult. Mi-am dorit sa demonstrez ca jucatorii straini pot sa aiba succes in tara lor.

In Italia, lumea crede ca fotbalistul roman e delasator, lucru care nu ne reprezinta, pentru ca jucatorul roman mereu a fost ambitios si dornic de a demonstra ca e roman. Jucatorul roman tot timpul s-a adaptat, cum a spus si Gica Hagi, suntem latini, ne place inventivitatea, ne caracterizeaza lucru acesta", a precizat Mariuns Marin.

Capitanul nationalei de tineret este de parere ca jucatorii romani trebuie sa aiba atitudine pentru a se adapta, iar apoi impune in strainatate. De asemenea, fotbalistul Pisei crede ca toti cei care pleaca intr-un campionat strain trebuie sa aiba fixat obiectivul pentru care au ajuns acolo si sa lupte pentru a-si demonstra valoarea.

"Ca sa te adaptezi si mai apoi sa demonstrezi ca esti valoros, trebuie sa ai atitudine. Asta trebuie sa aiba jucatorii romani care evolueaza in campionate din strainatate.

Iti trebuie mentalitate. Cand mergi intr-o tara straina trebuie să stii de ce ai ajuns acolo, sa lupti sa-ti indeplinesti toate obiectivele, sa demonstrezi ca esti un jucator de valoare.

Cand esti junior ai nevoie si de talent si de caracter ca sa te impui. Caracterul cred eu ca primeaza. Cei mai multi jucatori care au reusit sunt cei care au avut caracter. Prin munca poti suplini talentul", a dezvaluit Marin.

Fotbalistul roman a fost asociat vara aceasta, de catre presa din Italia, cu o mutare la Parma, alaturi de Dennis Man si Valentin Mihaila. In prezent, cota jucatorului este de 1.5 milioane de euro, conform transfermarkt.