Italia - Spania, 22:00, PRO TV si VOYO | Se decide prima finalista de la EURO 2020: echipele probabile 

Italia - Spania este de la 22:00 pe PRO TV si VOYO. Partida este si liveTEXY pe www.sport.ro.

Duelul Italia - Spania se anunta a fi unul incendiar, mai ales ca in ultimele doua intalniri de la turneul final cele doua si-au impartit victoriile.

In 2012, Spania a invins Italia cu 4-0 chiar in finala, in timp ce patru ani mai tarziu, ibericii au fost eliminati de Squadra Azzurra in optimi, pierzand cu 0-2.

In ultimele 32 de partide, Italia a fost invincibila, castigand 27 de meciuri, iar 5 dintre acestea incheindu-le la egalitate, ultima victima fiind Belgia, in sferturile de finala. De cealalta parte, Spania a avut nevoie de penaly-uri pentru a trece de Elvetia, insa prestatiile din ultimele meciuri au fost mai convingatoare, in comparatie cu inceputul slab de campionat.

ECHIPE PROBABILE

Italia: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Spania: Unai Simon; Azpilicueta, Garcia, Laporte, Alba; Koke, Busquets, Pedri; Moreno, Morata, Olmo

"Va fi dificil, nu va fi acelasi timp de joc fata de cel cu Belgia. Spania a fost extraordinara de-a lungul timpului, chiar si acum se descurca excelent, desi au o formatie tanara. Au un antrenor foarte bun si jucatori tehnici", a declarat Roberto Mancini.

"Nu cred ca amandoua echipele pot domina, asa ca va fi interesant de vazut care se va impune. In afara de faptul ca au jucatori bun, Italia este o adevarata echipa", a explicat si Luis Enrique.