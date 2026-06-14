Inițial, locul vicecampioanei trebuia să asigure prezența în turul doi preliminar al Conference League, dar campioana Universitatea Craiova a câștigat și Cupa României, motiv pentru care locul în Europa League va fi ”cedat” către locul doi.

Sepsi, gata să o primească pe U Cluj pentru meciurile din Europa

În turul doi din preliminarii, U Cluj va juca trebui să-și caute un alt stadion, deoarece Cluj Arena va fi gazda festivalului Untold în perioada 6-9 august. Printre variantele luate în calcul de oficialii clubului se numără și stadionul din Sfântu Gheorghe, ”casa” lui Sepsi.

Laszlo Dioszegi, patronul formației nou-promovate în Superligă, spune că clubul său este dispus să găzduiască echipele participante în cupele europene.

„N-a discutat nimeni cu noi. Dacă ne caută, e normal să ajutăm. Noi am fi ajutat și UTA și altă echipă care ar fi venit să joace la noi. E normal să ajungem la o înțelegere, suntem dispuși să închiriem stadionul”, a spus Laszlo Dioszegi, în exclusivitate pentru Sport.ro.

U Cluj, adversare de coșmar în primul tur preliminar Europa League

Sheriff Tiraspol a învins-o în finala Cupei Moldovei pe Zimbru Chișinău cu scorul de 2-0, după golurile marcate de Jayder Asprilla Moreno și Liam Hermesh. Astfel, moldovenii s-au calificat în preliminariile Europa League și va începe din primul tur preliminar, unde vor avea statut de cap de serie.

Cu un coeficient de 5.050, U Cluj nu va fi cap de serie, astfel că va avea o misiune extrem de dificilă încă din primul tur preliminar, unde va înfrunta una dintre următoarele echipe: Ferencvaros, Qarabag, Sheriff Tiraspol, Dinamo Kiev, Hajduk Split și CSKA Sofia.