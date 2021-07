Italia, dezavantajata pe Wembley? Cati suporteri ai Squadra Azzurra au voie sa participe la finala EURO 2020 

Finala EURO 2020 e duminica (11 iulie), de la 22:00, pe PRO TV si VOYO! Partida este si liveTEXT pe www.sport.ro.

Federatia italiana de fotbal a anuntat ca cel mult 1.000 de suporteri italieni vor avea voie sa calatoreasca la Londra pentru a asista la finala EURO 2020, in conditii foarte stricte, care implica si o carantina de cinci zile la intoarcerea lor in peninsula, informeaza Reuters.

UEFA s-a pus de acord cu autoritatile britanice pentru a se permite unui numar maxim de 1.000 de fani sa zboare din Italia, pentru a asista la duelul dintre Squadra Azzurra si selectionata Angliei, programat duminica seara pe stadionul Wembley, la finalul caruia va fi cunoscuta noua campioana continentala.

Conform regulilor in vigoare din Marea Britanie, calatorii care vin din Italia trebuie sa stea in carantina timp de zece zile dupa sosirea lor in Anglia, asa ca "tifosi" care vor sa urmareasca pe viu marea finala vor trebui sa respecte conditii stricte.

Fanii italieni vor avea voie sa raman pe pamant britanic cel mult 12 ore si vor fi nevoiti sa stea intr-o "bula" sigura, utilizand zbouri charter si transport dedicat intre aeroport si stadion.

Transportul suporterilor italieni va fi organizat de FIGC la un cost de 610 euro de persoana, acestora urmand sa le fie rezervata o sectiune speciala in tribunele stadionului Wembley, pentru a ramane separati de ceilalti spectatori.

In plus, fanii trebuie sa prezinte teste negative pentru Covid-19 inainte si dupa calatorie si vor fi obligati sa se autoizoleze timp de cinci zile la revenirea in Italia. (Agerpres)