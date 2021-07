Sora lui Courtois isi cere scuze dupa scandalul provocat la meciul cu Italia! Ce s-a intamplat in momentul in care Spinazzola s-a accidentat

Fotbalul mai are parte si de momente neplacute.

Italia a invins Belgia cu 2-1 si s-a calificat in semifinalele Campionatului European, acolo unde va intalni nationala Spaniei. Totusi, partida nu a fost lipsita de scandal, iar belgienii au protestat spre finalul meciului, considerand ca italienii trag de timp in mod repetat.

Totul a culminat cu sora portarului titular al Belgiei, Valerie Courtois, prezenta la meci, care a postat un video pe retele de socializare in momentul in care Spinazzola era intins pe gazon, acuzand probleme medicale.

Aceasta il acuza de trucuri necurate pe fundas, care in realitate avea dureri cumplite. Iesit de pe teren in lacrimi, Spinazzola a aflat ziua urmatoare ca are ruptura de ligamente si va lipsi 6 luni de pe gazon, dupa cum a anuntat presa din Italia.

La aflarea vestii, sora lui Courtois si-a cerut scuze pentru reactia avuta si i-a transmis o recupere rapida fotbalistului italian.