Absolut genial! Pedri, 'pustiul-minune' de la Euro 2020! A facut spectacol pe teren in semifinala cu Italia! Cifre incredibile ale mijlocasului

Italia si Spania s-au intalnit in cel mai asteptat meci al turneului, reeditarea finalei din 2012, cand ibericii s-au impus cu 4-0. Spectacolul nu a lipsit din teren, iar 'pustiul-minune' al Barcelonei, Pedri, a atras din nou atentia.

Folosit de Luis Enrique in toate meciurile de pana acum, mijlcasul de 18 ani nu a dezamagit nici de aceasta data. Pedri a reusit o performanta incredibila in meciul cu Italia din semifinala. Fotbalistul are 55 de pase incercate si 55 de pase reusite in timpul regulamentar de joc, adica un procentaj de eficienta de 100%.

Niciun alt jucator de la Euro 2020 nu a mai avut atatea pase incercate si negresite in acelasi timp.