"Un penalty la schimb cu retragerea din Super Liga!" Reactie dura din Italia dupa calificarea controversata a Angliei in finala

Anglia s-a calificat in finala Campionatului European, acolo unde va juca cu Italia.

Englezii s-au impus in prelungiri, dupa un gol inscris de Kane in urma unui penalty controversat obtinut de Raheem Sterling, dupa ce a cazut de langa Maehle in careu. La faza presupusului contact, pe teren se aflau si doua baloane in acelasi timp, insa arbitrul nu a sesizat acest lucru. Mai mult, din camera VAR a fost lasata decizia initiala a 'centralului'.

Desi Schmeichel a aparat initial sutul lui Kane, balonul a revenit la atacantul englez, care nu a mai ratat. Calificarea controversata a starnit numeroase reactii negative, mai ales in contextul in care Anglia a disputat semifinala pe teren propriu, iar danezii nu au putut avea nici macar suporteri in tribune din cauza reglementarilor Covid-19 din Marea Britanie.

Gazzetta dello Sport a scris un articol dur dupa meciul de pe Wembley, in care englezii sunt atacati, in care este relationat rolul lui Boris Johnson, prim-ministrul britanic, in abandonul cluburilor engleze din Super Liga.

"Penalty-ul generos care a permis nationalei lui Southgate sa o elimine pe Danemarca confirma banuielile pentru schimbul de favoruri al lui Boris Johnson, considerat salvatorul fotbalului european dupa atacul Super Ligii.

Imaginandu-ne ce s-a intamplat in orele urmatoare dupa incercarea de lovitura de stat a Super Ligii, prim-ministrul britanic, Boris Johnson, a intrat in istorie drept cel care a salvat fotbalul european de la pericol. Un efect reciproc reiese din logica lucrurilor: poate gandim prost si suntem pacatosi, insa e mai bine decat sa fim luati de prosti.

Este pacat, aceasta nationala nu are nevoie de ajutor. Insa totul s-a intamplat luna asta, UEFA a ignorat apelurile celor doua Guverne si 'strigatul' de alarma lansat de OMS, pentru a muta fazele finale de la Londra", se arata in articolul scris de publicatia italiana, citat de AS.