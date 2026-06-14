După Vladimir Cupara și Yoav Lumbroso , acum a venit rândul lui Frederik Ladefoged .

Dinamo, campioana ultimului deceniu din handbalul masculin românesc, a anunțat o nouă despărțire.

”După două sezoane petrecute alături de noi, a venit momentul să îi mulțumim lui Frederik Ladefoged pentru tot ceea ce a oferit echipei noastre.

Sosit în vara anului 2024, Frederik va rămâne în istoria clubului nostru ca primul jucător danez care a îmbrăcat tricoul echipei. În acești doi ani, a demonstrat profesionalism, seriozitate și devotament, fiind un exemplu atât pe teren, cât și în afara lui.

Îți mulțumim pentru implicare, pentru efortul depus și pentru toate momentele pe care le-am trăit împreună 🙏🏻

Îți dorim mult succes în continuare, sănătate și cât mai multe realizări în carieră și în viața personală 🫡”, a anunțat pagina CS Dinamo Handbal.

Dinamo, ȘAPTE transferuri pentru noul sezon!

Dinamo, campioana ultimului deceniu din handbalul masculin românesc, a anunțat în această săptămână și cel de-al șaptelea transfer al verii:

”Bun venit, Andrej Pergel 🔥

Ultimul transfer din această vară a semnat un contract valabil pentru următorii doi ani ✍️

Andrej evoluează pe postul de inter stânga și se alătură echipei noastre de la Ciudad de Logroño (Spania), unde a înscris sezonul trecut 119 goluri în Liga ASOBAL.

Internaționalul maghiar de 1.97m a mai îmbrăcat tricoul formației Tatabánya KC (Ungaria) în perioada 2022-2024. De asemenea a evoluat un sezon și pentru Veszprem in 2021.

Mult succes, Andrej 🤘🏻”.

Campioana României a mai anunţat până acum transferurile jucătorilor Oscar Savinger (portar, de la IK Savehof), Lan Grbic (pivot, RK Trimo Trebnje), Mads Bayer Lenbroch (extremă stânga, Silkeborg), Andraž Makuc (centru, RK Celje), Victor Iturriza (pivot, Kuwait Sporting Club) și Vinicios Angelo Lima de Carvalho (Chartres).

Ultimul, brazilianul Vinicios, este un internațional care a jucat inclusiv la ultimul Campionat Mondial, în 2025.

Interul dreapta sud-american a semnat pe două sezoane cu Dinamo.