Soc in vestiarul lui Neymar si Mbappe! L-a sunat iubita si a uitat de milioanele seicilor! A FUGIT in Ibiza si a petrecut animalic

N-a vrut s-o supere iar, dupa toate problemele pe care le-au avut in ultimii ani!

Jese Rodriguez a zburat in Insulele Canare pentru aniversarea iubitei sale, Aurah Ruiz. Cei doi s-au certat, apoi impacat de mai multe ori in ultimii ani. Au ajuns chiar in instanta din cauza acuzatiilor femeii, insa lucrurile par sa se fi linistit intre ei. Cel putin asta reiese din imaginile care au ajuns recent pe net.

Fostul jucator al lui Real Madrid, acum la PSG, a fost surprins in mai multe imagini nerespectand regulile de distantare sociala si distrandu-se cu mai multi prieteni intr-o vila din Ibiza. Jese a ajuns in Insule cu un avion privat. Jese i-a adus cadou iubitei sale o pereche de adidasi Dior in valoare de 800 de euro.

Dupa ce pozele de la petrecere au fost publicate pe retelele de socializare, mai multi fani de-ai lui PSG au cerut ca Jese sa nu mai fie primit la antrenamentele primei echipe.

Platit cu 5 milioane de euro pe an, Jese nu a jucat niciun minut la PSG in ultimele 7 jocuri ale campioanei Frantei.

Jese a debutat la Real in 2011 si a avut o prima parte a carierei cu multe realizari, fiind considerat o viitoare bijuterie pe Bernabeu. Din cauza vietii extrasportive agitate si a accidentarilor, Jese nu a ajuns niciodata la nivelul asteptat. Atacantul a ajuns in 2016 la PSG, dar n-a reusit nimic in imperiul seicilor miliardari. Nu s-a impus nici in galaxia parisului, nici la echipele unde a fost imprumutat in ultimii 4 ani: Las Palmas, Stoke, Betis sau Sporting Lisabona. Jese mai are contract cu PSG pana in 2021.