Iancu, tu n-ai auzit ce-a patit Davids?!: )) Moment incredibil pe teren la Dinamo - Viitorul! Contra, la un pas sa intre in teren dupa o cearta cu Iancu

In minutul 65, spiritele s-au incins in 'Stefan cel Mare'.

Totul a plecat de la un duel intre Sorescu si De Nooijer. Contra si capitanul Viitorului, Gabi Iancu, s-au implicat si ei. Desi spiritele au parut ca se potolesc odata cu interventia arbitrului Avram, Iancu si Contra au continuat schimbul de replici. Antrenorul lui Dinamo s-a dus la marginea terenului si a inceput sa tipe in directia lui Iancu. Schimbul de replici dintre cei doi au durat mai bine de 10 secunde, timp in care mingea a fost repusa in joc.