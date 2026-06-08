Internaţionalul brazilian Wesley a declarat forfait pentru Cupa Mondială (11 iunie - 19 iulie) din cauza unei leziuni musculare, urmând să fie înlocuit de Ederson în selecţionata condusă de Carlo Ancelotti. Anunțul a fost făcut de Confederaţia Braziliană de Fotbal (CBF).

Wesley (22 ani), fundaşul dreapta al echipei italiene AS Roma, s-a accidentat în cursul meciului de pregătire câştigat, sâmbătă, de naţionala Braziliei în faţa Egiptului, scor 2-1. El a părăsit terenul în lacrimi.

Examenele medicale la care a fost supus duminică au stabilit că Wesley a suferit o leziune la muşchiul aductor al coapsei stângi.