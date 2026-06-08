OFICIAL Brazilia, zguduită: starul lui AS Roma s-a „rupt“ și ratează Mondialul!

Brazilia, zguduită: starul lui AS Roma s-a „rupt“ și ratează Mondialul! CM 2026
Alexandru Hațieganu
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Selecționerul Carlo Ancelotti (66 de ani) a fost nevoit să ia o decizie de ultima oră.

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Internaţionalul brazilian Wesley a declarat forfait pentru Cupa Mondială (11 iunie - 19 iulie) din cauza unei leziuni musculare, urmând să fie înlocuit de Ederson în selecţionata condusă de Carlo Ancelotti. Anunțul a fost făcut de Confederaţia Braziliană de Fotbal (CBF).

Wesley (22 ani), fundaşul dreapta al echipei italiene AS Roma, s-a accidentat în cursul meciului de pregătire câştigat, sâmbătă, de naţionala Braziliei în faţa Egiptului, scor 2-1. El a părăsit terenul în lacrimi.

Examenele medicale la care a fost supus duminică au stabilit că Wesley a suferit o leziune la muşchiul aductor al coapsei stângi.

Brazilianul Wesley, out de la CM 2026

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Înlocuitorul lui Wesley, mijlocaşul Ederson (26 ani), joacă tot în Serie A, la formaţia Atalanta Bergamo şi urmează să se alăture lotului Braziliei în cursul zilei de luni.

Potrivit Agerpres, presa britanică a anunţat, recent, că Ederson este pe punctul de a se transfera de la Atalanta la Manchester United în această vară.

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