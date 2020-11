IMPOSIBIL fara Ronaldo! Cristiano DA DEPENDENTA! Juventus nu bate pe nimeni fara el in echipa: lovitura dura cu Benevento

Campioana Italiei continua seria slaba din ultima perioada.

Echipa antrenata de Andrea Pirlo nu a reusit sa castige in deplasare cu modesta Benevento in etapa a 9-a din Serie A.

Fara Cristiano Ronaldo, lasat in afara lotului de Pirlo, Juventus a deschis scorul in minutul 21 prin Morata, dupa o pasa a lui Chiesa. Nou promovata antrenata de Filippo Inzaghi a reusit insa sa egaleze in prelungirile primei reprize prin Gaetano Letizia.

Desi si-au creeat 6 ocazii de gol in repriza secunda, baietii lui Pirlo nu au reusit sa marcheze golul victoriei si au ajuns astfel la al cincilea egal in primele 9 etape.

Este al treilea meci din acest campionat cand Juventus joaca fara Ronado si niciodata nu a reusit sa castige. In afara de aceasta partida, cand nu a jucat starul portughez, echipa lui Pirlo a facut doar egaluri in deplasare cu Crotone si pe teren propriu cu Verona, ambele incheiate cu 1-1.

Dupa meci, Pirlo a declarat ca, desi echipa sa a jucat bine in prima repriza, nu a fost in stare sa decida meciul din cauza lipsei de luciditate.

"Am reusit bine prima repriza si am fi putut sa o inchidem, inca nu suntem in stare sa intelegem bine momentele meciului. Nu am fost foarte lucizi si trebuie sa continuam sa crestem", a spus Andrea Pirlo.

Intrebat despre absenta lui Cristiano Ronaldo, fostul mare fotbalist italian a dezvaluit ca a ales sa il menajeze pe starul portughez pentru acest meci din cauza unei accidentari usoare suferite in meciul de Champions League cu Ferencvaros.

"A avut deja o problema miercurea trecuta si este normal ca cineva care este obosit sa se odihneasca. Cu siguranta este o valoare adaugata, dar trebuie sa castigam chiar si fara el, el avea nevoie sa se odihneasca", a incheiat antrenorul lui Juventus.