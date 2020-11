"Si daca-l suna, Contra nu-i raspunde lui Cortacero!" Danciulescu, dezvaluiri din interior! Contra, cearta MONSTRU cu sefii spanioli

Cortacero a anuntat ca meciul cu Viitorul, din Cupa, e ultimul pentru Contra pe banca lui Dinamo.

Seful clubului n-a platit insa nicio restanta, iar banii nu par sa vina foarte curand. Contra nu vrea sa se desparta in orice conditii de Dinamo. Spune ca n-a primit niciun ban in cele 3 luni in care a lucrat in Stefan cel Mare.



Desi a transmis la interviurile de dupa jocul cu Viitorul ca 'are telefonul deschis' pentru o propunere de reziliere din partea lui Cortacero, Contra a rupt orice legatura cu sefii iberici. Asta spune Ionel Danciulescu, apropiat al lui Contra si fost conducator la Dinamo.

"Contra nu-i mai raspunde lui Cortacero nici daca-l suna. Nici cu directorul sportiv nu are o relatie foarte buna, eu asa stiu", a spus Danciulescu in studioul Digisport.