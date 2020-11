"Am fost naiv, m-au pacalit! Nu vreau sa plec de aici dupa 97 de zile in care n-am luat niciun euro! Il astept pe directorul sportiv, e aici, pe tunel!" Contra, discurs impresionant dupa 3-0 cu Viitorul

Contra e din ce in ce mai multumit de echipa, dar zilele ii sunt numarate in Stefan cel Mare.

Patronul Cortacero a anuntat ca are deja un acord cu un nou antrenor. Contra spune ca nimeni nu i-a transmis inca oficial ca urmeaza sa se desparta de club. Contra va programa antrenamentele conform planului pe care l-a facut. Antrenorul e dezamagit de perioada in care a lucrat cu administratia spaniola de la Dinamo. Si-a luat tepa. "In 97 de zile n-am luat niciun ban", e suparat Contra.

"Era o echestiune de timp pana sa inceapa lucrurile sa functioneze. In multe meciuri, am avut la fel de multe ocazii ca azi. Azi am dat goluri, in alte meciuri am ratat, am primit goluri foarte usor. Imi felicit jucatorii. In situatia de acum de la echipa, sa castigi meciuri in maniera asta... Sunt foarte fericit si le multumesc din suflet pentru ceea ce-au facut. Dau dovada de caracter. Multa lume i-a blamat, ma bucur ca lucrurile incep sa functioneaza, echipa arata foarte bine.

Am trecut de o echipa foarte buna, suntem in runda urmatoare. Am fost agresivi, nu ne-am oprit nici la 2-0, desi a fost un moment in repriza a doua cand am pierdut putin mijlocul terenului. Per ansamblu, e o victorie meritata, suntem jucatori de valoare. Ma bucur ca incepem sa dam goluri si ca nu primim.

Jucam pentru suporteri. Au venit aseara sa vorbeasca si ei cu baietii, conteaza ca jucatorii ii simt aproape. Asta ii motiveaza in situatia asta grea. Nu doresc niciunui antrenor sa treaca prin ce-am trecut eu. Ar fi putut fi un proiect, poate va fi...

Poate se va intampla ce s-a promis. Am fost naiv si am crezut. Nu vreau sa plec de aici dupa 97 de zile in care n-am primit niciun euro nici eu, nici jucatorii. Indiferent ce s-a intamplat, intotdeauna exista cale de intelegere. In principiu, am antrenament luni dimineata. Astept telefon, e deschis la orice ora. Directorul sportiv e pe hol, il astept sa-mi spuna ce are sa-mi spuna", a spus Contra la Digisport.