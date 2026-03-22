Meciul care va fi transmis în format LIVE BLOG pe Sport.ro se va desfășura pe Beșiktaș Park , cunoscut oficial sub numele de ”Tupraş Stadium”. Arena a fost inaugurată în 2016, pe locul vechiului stadion Inonu, și are o capacitate de aproximativ 42.500 de locuri.

Costel Pană, mijlocaș creativ al României în anii'90 și campion cu Dinamo în sezonul 1991-1992, a vorbit pentru Sport.ro despre armele tricolorilor în partida de joi seară. În opinia lui Costel Pană, Mircea Lucescu va avea un plus și datorită unor jucători ai României cu mare experiență. Deși Turcia e favorită, așa cum pretind specialiștii, tricolorii pot visa pentru a-și continua călătoria spre Campionatul Mondial.

”Primul e Dennis Man, apoi Ianis Hagi și Stanciu. Stanciu e pe final (n.r. - de carieră), dar mi-a plăcut de fiecare dată când l-am văzut”, a declarat Costel Pană, pentru Sport.ro.

”Stanciu mi s-a părut că a fost exponențial la națională, a avut momente bune. Dar, în ultimele meciuri în care el a lipsit de la națională... .

Man poate a fost individualist. E bun, are momente foarte bune, dar are și momente când nu se vede, nu se implică. Nu știu, nu a ajuns încă la maturitate. Nu a ajuns încă, dar are calități fantastice”, a mai adăugat Costel Pană, campion cu Dinamo într-un sezon în care trupa din Ștefan cel Mare n-a pierdut vreun meci.