Meciul care va fi transmis în format LIVE BLOG pe Sport.ro se va desfășura pe Beșiktaș Park, cunoscut oficial sub numele de ”Tupraş Stadium”. Arena a fost inaugurată în 2016, pe locul vechiului stadion Inonu, și are o capacitate de aproximativ 42.500 de locuri.
- La finalul acestei luni vor avea loc meciurile din play-off-ul Cupei Mondiale 2026, turneu final găzduit de SUA, Mexic și Canada. Joi, 26 martie, naționala României va disputa semifinala cu Turcia, la Istanbul, pe Beșiktaș Park, cu începere de la ora 19:00 (20:00 ora locală).
- În cazul victoriei, tricolorii vor juca apoi finala play-off-ului, în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marți, 31 martie, cu începere de la ora 21:45.
Costel Pană, mijlocaș creativ al României în anii'90 și campion cu Dinamo în sezonul 1991-1992, a vorbit pentru Sport.ro despre armele tricolorilor în partida de joi seară. În opinia lui Costel Pană, Mircea Lucescu va avea un plus și datorită unor jucători ai României cu mare experiență. Deși Turcia e favorită, așa cum pretind specialiștii, tricolorii pot visa pentru a-și continua călătoria spre Campionatul Mondial.
Turcia - România | Favoriții lui Costel Pană, campion cu Dinamo în 1992
”Primul e Dennis Man, apoi Ianis Hagi și Stanciu. Stanciu e pe final (n.r. - de carieră), dar mi-a plăcut de fiecare dată când l-am văzut”, a declarat Costel Pană, pentru Sport.ro.
”Stanciu mi s-a părut că a fost exponențial la națională, a avut momente bune. Dar, în ultimele meciuri în care el a lipsit de la națională... .
Man poate a fost individualist. E bun, are momente foarte bune, dar are și momente când nu se vede, nu se implică. Nu știu, nu a ajuns încă la maturitate. Nu a ajuns încă, dar are calități fantastice”, a mai adăugat Costel Pană, campion cu Dinamo într-un sezon în care trupa din Ștefan cel Mare n-a pierdut vreun meci.
Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat vineri, 20 martie, lotul pe care va miza la partidele din această lună, format din 12 jucători care evoluează la cluburi din străinătate şi 14 fotbalişti din SuperLiga României.
PORTARI
Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeș, debutant)
FUNDAŞI
Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIŞ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
MIJLOCAŞI
Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
ATACANŢI
Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
Lotul Turciei pentru meciul cu România
Portari: Altay Bayindir (Manchester United, 11 selecții/0 goluri marcate), Mert Gunok (Fenerbahce, 37/0), Muhammed Șengezer (Bașakșehir FK, debutant), Ugurcan Cakir (Galatasaray, 36/0);
Fundași: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray, 24/2), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen, debutant), Eren Elmali (Galatasaray, 20/0), Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion FC, 28/1), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC, 61/6), Mert Muldur (Fenerbahce, 41/3), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor, 3/0), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim, 26/2), Samet Akaydin (Caykur Rizespor, 17/1), Zeki Celik (AS Roma, 58/3);
Mijlocași: Atakan Karazor (VfB Stuttgart, 2/0), Hakan Calhanoglu (Inter Milano, 102/22), Ismail Yuksek (Fenerbahce, 29/1), Kaan Ayhan (Galatasaray, 72/5), Orkun Kokcu (Beșiktaș, 46/3), Salih Ozcan (Borussia Dortmund, 27/1);
Atacanți: Aral Șimșir (FC Midtjylland, debutant), Arda Guler (Real Madrid, 26/6), Barîș Alper Yilmaz (Galatasaray, 31/2), Deniz Gul (FC Porto, 5/1), Irfan Can Kahveci (Kasimpașa, 44/6), Kenan Yildiz (Juventus, 26/5), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce, 49/14), Oguz Aydin (Fenerbahce, 9/0), Semih Kilicsoy (Cagliari Calcio, 4/0), Yunus Akgun (Galatasaray, 17/3).