EXCLUSIV Turcia - România | Nu doar Hagi a fost idol la Istanbul. După o ședință în vestiar, un român a preluat banderola: "M-au votat!"

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Turcia - România e joi, de la 19:00, LIVE BLOG pe Sport.ro.

TAGS:
idolturcia - româniaGalatasarayIosif RotariuIstanbulCM 2026
Din articol

Turcia - România | Românul Rotariu, idol la Istanbul

Iosif Rotariu, fostul mare mijlocaș al naționalei, a fost om important pentru Galatasaray Istanbul la începutul anilor '90. Omul care l-a ținut pe Diego Maradona la Coppa del Mondo în România - Argentina 1-1 a devenit primul căpitan străin din istoria lui Galata. Cum a devenit Roti omul cu banderola la puternica forație din Turcia? Într-un interviu pentru Sport.ro, Iosif a dezvăluit pas cu pas 'mișcarea' din țara adversarei tricolorilor din barajul pentru Campionatul Mondial. Meciul Turcia - România e joi, de la 19:00, la Istanbul.

Turcia - România | Idol a fost la Istanbul și Iosif Rotariu

"Fostul căpitan, Cuneyt, s-a retras din activitate și apoi s-a supus la vot noul căpitan al echipei.

Eram în cantonament și fiecare jucător a scris un nume pe care îl dorește. Și foarte mulți, aproape toți, m-au scris pe mine. Nu neapărat pentru faptul că eram un jucător peste ei, că erau jucători foarte mari acolo, ci comportamentul meu i-a determinat să mă voteze. Nu m-am certat cu nimeni, eram prieten cu toți, și cu masorii, cu toată lumea de acolo.

Da, am simțit și o presiune mai mare. La fiecare meci, când ieșeam de pe tunel, fiecare jucător trebuia să meargă în cele patru colțuri ale stadionului, la galerie, și să facă semnul Galatei acolo, să aplaude. Fiind căpitan, trebuia să ies primul. Normal, erau emoții. Plus că trebuia să merg la ședințele Consiliului de Administrație, unde îmi reprezentam echipa. Nu mergea ca la noi, să se ducă un jucător la presiune sau ceva", a declarat Rotariu într-un interviu pentru Sport.ro. 

  • În vârstă de 63 de ani, Iosif Rotariu a jucat la Galata în perioada 1990-1992
  • Roti a strâns 33 de meciuri și a marcat patru goluri
  • Rotariu e stabilit în prezent la Timișoara
  • A fost finalist al Cupei Campionilor Europeni în 1989, cu Steaua, 0-4 cu AC Milan

Publicitate

Performanțele lui Rotariu cu Galatasaray 

Turkcell Süper Lig: vicecampion 1990–91

Cupa Turciei: 1990-91

Supercupa Turciei: 1991

Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat vineri, 20 martie, lotul pe care va miza la partidele din această lună, format din 12 jucători care evoluează la cluburi din străinătate şi 14 fotbalişti din SuperLiga României.

PORTARI

Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeș, debutant)

FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIŞ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAŞI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANŢI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Iosif Rotariu

  • Iosif rotariu strasbourg
Iosif Rotariu, o legendă a Stelei București / Foto: Sport Pictures.
ÎNAPOI LA ARTICOL
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!