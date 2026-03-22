Turcia - România | Românul Rotariu, idol la Istanbul

Iosif Rotariu, fostul mare mijlocaș al naționalei, a fost om important pentru Galatasaray Istanbul la începutul anilor '90. Omul care l-a ținut pe Diego Maradona la Coppa del Mondo în România - Argentina 1-1 a devenit primul căpitan străin din istoria lui Galata. Cum a devenit Roti omul cu banderola la puternica forație din Turcia? Într-un interviu pentru Sport.ro, Iosif a dezvăluit pas cu pas 'mișcarea' din țara adversarei tricolorilor din barajul pentru Campionatul Mondial. Meciul Turcia - România e joi, de la 19:00, la Istanbul.

"Fostul căpitan, Cuneyt, s-a retras din activitate și apoi s-a supus la vot noul căpitan al echipei.

Eram în cantonament și fiecare jucător a scris un nume pe care îl dorește. Și foarte mulți, aproape toți, m-au scris pe mine. Nu neapărat pentru faptul că eram un jucător peste ei, că erau jucători foarte mari acolo, ci comportamentul meu i-a determinat să mă voteze. Nu m-am certat cu nimeni, eram prieten cu toți, și cu masorii, cu toată lumea de acolo.

Da, am simțit și o presiune mai mare. La fiecare meci, când ieșeam de pe tunel, fiecare jucător trebuia să meargă în cele patru colțuri ale stadionului, la galerie, și să facă semnul Galatei acolo, să aplaude. Fiind căpitan, trebuia să ies primul. Normal, erau emoții. Plus că trebuia să merg la ședințele Consiliului de Administrație, unde îmi reprezentam echipa. Nu mergea ca la noi, să se ducă un jucător la presiune sau ceva", a declarat Rotariu într-un interviu pentru Sport.ro.

În vârstă de 63 de ani, Iosif Rotariu a jucat la Galata în perioada 1990-1992

Roti a strâns 33 de meciuri și a marcat patru goluri

Rotariu e stabilit în prezent la Timișoara

A fost finalist al Cupei Campionilor Europeni în 1989, cu Steaua, 0-4 cu AC Milan

CITEȘTE ȘI: O promisiune ținută. Andru Nenciu scrie despre Kassandra Rotariu