Naționala României se va deplasa în Turcia pentru meciul de baraj programat pe 26 martie 2026. Partida se va disputa pe arena echipei Beșiktaș, începând cu ora 19:00. Miza este uriașă, deoarece selecționata care va câștiga acest duel va juca meciul final pentru prezența la Cupa Mondială împotriva învingătoarei din confruntarea Slovacia - Kosovo.

Unitatea grupului, cheia succesului la Istanbul

După definitivarea listei cu jucătorii convocați, tehnicianul italian în vârstă de 51 de ani a vorbit despre determinarea echipei sale și despre importanța istorică a unei eventuale calificări.

„N-am mai fost la FIFA World Cup de 24 de ani. Înainte de 2002, nu mai fusesem de 50 de ani. Dar e o chestiune de generaţii. Iar generația asta s-a adaptat la fotbalul modern. Eu sunt foarte încrezător. Va fi suferinţă, va fi luptă, dar noi ne-am creat o unitate cu care credem că vom reuşi în final să ne atingem visul pentru care această ţară a aşteptat prea mult”, a spus Vincenzo Montella, citat de as.ro.

Lotul Turciei pentru meciul cu România

Portari: Altay Bayindir (Manchester United, 11 selecții/0 goluri marcate), Mert Gunok (Fenerbahce, 37/0), Muhammed Șengezer (Bașakșehir FK, debutant), Ugurcan Cakir (Galatasaray, 36/0);

Fundași: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray, 24/2), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen, debutant), Eren Elmali (Galatasaray, 20/0), Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion FC, 28/1), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC, 61/6), Mert Muldur (Fenerbahce, 41/3), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor, 3/0), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim, 26/2), Samet Akaydin (Caykur Rizespor, 17/1), Zeki Celik (AS Roma, 58/3);

Mijlocași: Atakan Karazor (VfB Stuttgart, 2/0), Hakan Calhanoglu (Inter Milano, 102/22), Ismail Yuksek (Fenerbahce, 29/1), Kaan Ayhan (Galatasaray, 72/5), Orkun Kokcu (Beșiktaș, 46/3), Salih Ozcan (Borussia Dortmund, 27/1);

Atacanți: Aral Șimșir (FC Midtjylland, debutant), Arda Guler (Real Madrid, 26/6), Barîș Alper Yilmaz (Galatasaray, 31/2), Deniz Gul (FC Porto, 5/1), Irfan Can Kahveci (Kasimpașa, 44/6), Kenan Yildiz (Juventus, 26/5), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce, 49/14), Oguz Aydin (Fenerbahce, 9/0), Semih Kilicsoy (Cagliari Calcio, 4/0), Yunus Akgun (Galatasaray, 17/3).