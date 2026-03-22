Mircea Lucescu a anunțat lotul convocat pentru această acțiune, iar tricolorii s-au reunit deja pentru meciul de joi de la Istanbul. În cazul unei victorii contra Turciei, România va juca finala play-off-ului pentru Mondial în deplasare contra câștigătoarei din duelul Slovacia - Kosovo, pe 31 martie.

Panduru a dat scorul exact la Turcia - România și a făcut primul 11

Basarab Panduru a oferit un pronostic "cu sufletul" pentru duelul Turcia - România: "1-1. Așa vreau să pun, mai cu sufletul. Cred că meciul e greu și mai degrabă bate Turcia".

Un 1-1 la finalul celor 90 de minute ar trimite meciul în prelungiri. Partidele din play-off-ul pentru Cupa Mondială se dispută în manșă unică.

Panduru a creionat și un prim 11 pe care crede că îl va alinia naționala României contra Turciei.

"Eu zic Man în dreapta, Screciu închizător, Dragomir și Răzvan Marin. Așa începem meciul", a mai spus Panduru, la Prima Sport.

Primul 11 preconizat de Panduru: Radu - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - R. Marin, Screciu, V. Dragomir - Man, Bîrligea, Mihăilă

"Opruț merita să fie convocat"

"Surpriza mi se pare Marius Coman. Dar pe cine putea să ia vârf? Singurul număr 9 din momentul ăsta este Bîrligea. Al doilea număr 9 este Coman pentru că Miculescu nu este 9. Pe cine putea să ia? Pe Paraschiv putea să-l ia?

Singurul lucru e acolo la fundașul stânga. Acolo e singura discuție. Am vorbit tot timpul de Opruț și de Borza. Dacă el îl vede mai bun pe Kevin Ciubotaru, atunci este OK, dar e totuși de discutat. Opruț mi se pare că merita", a mai comentat Panduru pe marginea lotului convocat de Mircea Lucescu.

