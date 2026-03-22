Mircea Lucescu a anunțat lotul convocat pentru această acțiune, iar tricolorii s-au reunit deja pentru meciul de joi de la Istanbul. În cazul unei victorii contra Turciei, România va juca finala play-off-ului pentru Mondial în deplasare contra câștigătoarei din duelul Slovacia - Kosovo, pe 31 martie.
Panduru a dat scorul exact la Turcia - România și a făcut primul 11
Basarab Panduru a oferit un pronostic "cu sufletul" pentru duelul Turcia - România: "1-1. Așa vreau să pun, mai cu sufletul. Cred că meciul e greu și mai degrabă bate Turcia".
- Un 1-1 la finalul celor 90 de minute ar trimite meciul în prelungiri. Partidele din play-off-ul pentru Cupa Mondială se dispută în manșă unică.
Panduru a creionat și un prim 11 pe care crede că îl va alinia naționala României contra Turciei.
"Eu zic Man în dreapta, Screciu închizător, Dragomir și Răzvan Marin. Așa începem meciul", a mai spus Panduru, la Prima Sport.
- Primul 11 preconizat de Panduru: Radu - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - R. Marin, Screciu, V. Dragomir - Man, Bîrligea, Mihăilă
"Opruț merita să fie convocat"
"Surpriza mi se pare Marius Coman. Dar pe cine putea să ia vârf? Singurul număr 9 din momentul ăsta este Bîrligea. Al doilea număr 9 este Coman pentru că Miculescu nu este 9. Pe cine putea să ia? Pe Paraschiv putea să-l ia?
Singurul lucru e acolo la fundașul stânga. Acolo e singura discuție. Am vorbit tot timpul de Opruț și de Borza. Dacă el îl vede mai bun pe Kevin Ciubotaru, atunci este OK, dar e totuși de discutat. Opruț mi se pare că merita", a mai comentat Panduru pe marginea lotului convocat de Mircea Lucescu.
Lotul României pentru play-off-ul CM 2026
- PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeș, 0/0);
- FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
- MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
- ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).