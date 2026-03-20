Duminica aceasta se anunță una plină pentru iubitorii de fotbal, iar „Fața la joc! Show” vine să completeze perfect atmosfera de weekend cu o ediție care promite analiză intensă, invitați surpriză și discuții care nu vor trece neobservate. De la ora 13:30, la PRO TV și pe VOYO, emisiunea aduce în prim-plan cele mai importante momente din fotbal și nu numai, privite printr-o lentilă sinceră, directă și, uneori, incomodă.

La cârma discuțiilor se vor afla, ca de fiecare dată, Costin Ștucan și Cătălin Oprișan, două voci puternice ale jurnalismului sportiv, care transformă fiecare ediție într-un adevărat spectacol de idei. Cu stiluri diferite, dar complementare, cei doi vor pune lupa pe cele mai controversate faze, vor analiza deciziile arbitrilor și vor întoarce pe toate fețele prestațiile echipelor și ale jucătorilor.

Ediția de duminică vine cu un plus de energie prin prezența a doi invitați speciali care promit să anime dezbaterea: fotbalistul Răzvan Raț și cântăreața Raluka. Dacă experiența lui Răzvan Raț, acumulată la cel mai înalt nivel al fotbalului internațional, va aduce o perspectivă tehnică și bine argumentată asupra jocului, Raluka vine cu entuziasm, spontaneitate și un punct de vedere fresh, care va completa perfect dialogul din studio.

Telespectatorii pot anticipa o ediție dinamică, în care fiecare fază importantă va fi analizată „la cald”, fără ocolișuri. În stilul consacrat al emisiunii, umorul fin și replicile savuroase nu vor lipsi, transformând analiza sportivă într-un mod accesibil și captivant pentru publicul larg.

„Fața la joc! Show” nu este doar o emisiune despre fotbal, ci un spațiu în care pasiunea pentru sport prinde viață prin dialog autentic și interpretări curajoase. Este locul în care se spun lucrurilor pe nume, unde opiniile sunt susținute cu argumente și unde fiecare ediție aduce ceva nou pentru telespectatori.

Imediat după „Fața la joc! Show”, de la ora 15:00, telespectatorii PRO TV pot urmări al treilea episod al miniseriei documentare „Il Fenomeno – Povestea unui Superstar”, dedicată vieții și carierei lui Adrian Mutu. Episodul trei, intitulat „Cădere Liberă”, explorează momentele de dopaj, scandal și pierdere care au dus la cea mai abruptă prăbușire a carierei sale.