Raluka a fost invitată de FRF la partida dintre România și Cipru, disputată pe 10 iunie 2025, în preliminariile CM 2026. În fața a peste 45.000 de spectatori, artista a intonat imnul național înaintea partidei.

Raluka a intonat imnul național la România - Cipru

Invitată la emisiunea Fața la Joc, de la PRO TV, Raluka a povestit emoțiile care au încercat-o pe Arena Națională la meciul de vara trecută.

"Eu am o problemă de când sunt mică și uit versurile indiferent de situație, inclusiv la piesele mele. Asta a fost frica mea cea mai mare, deși pe pupitrul pe care îl ai acolo sunt scrise versurile. Problema e că nu te poți uita în jos. Chiar și așa, eu aș fi putut să greșesc versurile.

Știam versurile imnului dintotdeauna, dar asta a fost teama mea principală. Am intrat cu cel mai mare stres. La un moment dat, mi-am dat seama că nu o să greșesc, dar senzația este atât de puternică. Când îi auzi pe toți oamenii cum cântă cu tine... a fost extraordinar, unul dintre cele mai frumoase momente. Dacă ar fi să repet un moment, ăsta ar fi!

S-a văzut că am fost emoționată și cred că am transmis puțin din emoția asta și publicului. Oamenii mă certau, mă întrebau: 'De ce te-ai dus? Ar fi trebuit să cânte ei!'. Dar oricum ei au cântat pentru că ei s-au auzit mai mult, ceea ce e minunat", a povestit Raluka, la Fața la Joc.