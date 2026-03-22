VIDEO EXCLUSIV "M-au înjurat de m-au nenorocit" Raluka povestește ce a pățit după ce a intonat imnul României pe Arena Națională

Raluka a intonat imnul României pe Arena Națională, la meciul cu Cipru din iunie 2025.

Raluka a fost invitată de FRF la partida dintre România și Cipru, disputată pe 10 iunie 2025, în preliminariile CM 2026. În fața a peste 45.000 de spectatori, artista a intonat imnul național înaintea partidei.

Invitată la emisiunea Fața la Joc, de la PRO TV, Raluka a povestit emoțiile care au încercat-o pe Arena Națională la meciul de vara trecută.

"Eu am o problemă de când sunt mică și uit versurile indiferent de situație, inclusiv la piesele mele. Asta a fost frica mea cea mai mare, deși pe pupitrul pe care îl ai acolo sunt scrise versurile. Problema e că nu te poți uita în jos. Chiar și așa, eu aș fi putut să greșesc versurile.

Știam versurile imnului dintotdeauna, dar asta a fost teama mea principală. Am intrat cu cel mai mare stres. La un moment dat, mi-am dat seama că nu o să greșesc, dar senzația este atât de puternică. Când îi auzi pe toți oamenii cum cântă cu tine... a fost extraordinar, unul dintre cele mai frumoase momente. Dacă ar fi să repet un moment, ăsta ar fi!

S-a văzut că am fost emoționată și cred că am transmis puțin din emoția asta și publicului. Oamenii mă certau, mă întrebau: 'De ce te-ai dus? Ar fi trebuit să cânte ei!'. Dar oricum ei au cântat pentru că ei s-au auzit mai mult, ceea ce e minunat", a povestit Raluka, la Fața la Joc.

"Oamenii mă acuzau că se putea face altceva cu banii"

Alexandra-Raluca Nistor (36 de ani) a vorbit și despre momentele mai puțin plăcute după ce a acceptat invitația FRF. Artista a ținut să transmită că nu a primit vreun ban pentru a intona imnul României.

"E foarte important să înțeleagă oamenii ăștia, care m-au înjurat de m-au nenorocit pe internet. Dragi oameni, noi nu vă luăm banii voștri! Pe noi nu ne plătesc acești oameni ca să cântăm imnul pe stadion.

Oamenii mă acuzau că se putea face altceva cu banii. N-am luat, dragilor, niciun ban ca să cânt imnul. A fost o onoare. Dacă o voi mai face de acum încolo, o voi face la fel", a mai spus Raluka.

