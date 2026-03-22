După două etape disputate în play-off, ”U” Cluj se află pe primul loc în clasament cu 33 de puncte. Ardelenii sunt urmați de Universitatea Craiova (33p) și de Rapid (31p).

Vicecampioana CFR Cluj e pe locul 4 cu 30 de puncte, în timp ce FC Argeș se situează pe poziția a cincea cu 28 de puncte, iar Dinamo e ultima clasată în play-off cu 26 de puncte.

Cristi Borcea: ”Ea e cea mai bună echipă din Superliga. Nu trebuie să recunoaștem?”

Cristi Borcea, fost patron la Dinamo, sugerează că ”U” Cluj dispune de cea mai bună echipă în play-off, iar Universitatea Craiova de cel mai bun lot. Afaceristul vrea ca Dinamo să ia titlul, dar i-ar prefera și pe olteni în fruntea clasamentului.

”Dacă nu ia Dinamo, mi-aș dori să ia Craiova titlul. Cea mai bună echipă, care și pasează și are și vârf, e U Cluj. Nu trebuie să recunoaștem? Jucători cu experiență. (n.r. Despre Ioan Ovidiu Sabău) El a făcut lotul.

La Craiova, care are cel mai bun lot după părerea mea, nu l-a făcut Rădoi? Cine l-a făcut? (n.r. Dacă mai are Dinamo șanse la titlu în acest sezon) Dacă bate la Pitești (n.r. Mioveni) și jucăm pe Arcul de Triumf, da”, a spus Cristi Borcea, potrivit fanatik.

După ce se vor încheia meciurile din etapa #2 a play-out-ului (Hermannstadt - Botoșani, duminică, Slobozia - Oțelul, luni), Superliga ia pauză pentru meciurile internaționale.

Campionatul României revine la începutul lui aprilie cu derby-ul din play-out FC Botoșani - Rapid (vineri, 3 aprilie, 20:30).

