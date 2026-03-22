Cele două reprezentative își dau întâlnire la Istanbul în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026, organizat în SUA, Mexic și Canada.

Câștigătoarea va întâlni învingătoarea din meciul Slovacia - Kosovo în finala barajului, pentru un bilet la turneul final de peste Ocean.

Turcii l-au tras de mânecă pe Hagi înaintea barajului de la Istanbul. Ce pont le-a dat ”Regele” și ce a spus despre Lucescu

Înainte de meci, jurnaliștii turci au luat legătura cu Gică Hagi și l-au întrebat, printre altele, despre Mircea Lucescu, selecționerul României.

”Cât de important e rolul lui Mircea Lucescu?”, a fost întrebarea turcilor, potrivit sporx.com.

Iar Hagi le-a explicat că jucătorii sunt cei care fac diferența, dar și că selecționerul României este însuși un planificator al succesului.

”Fotbaliștii fac diferența, dar antrenorul este un planificator al succesului. Lucescu, cu toate experiența sa, le va da jucătorilor încredere și curaj. În afara terenului, el plănuiește tot, tactică, analize”, a spus Hagi.

Lotul Turciei pentru play-off-ul CM 2026

PORTARI: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Muhammed Șengezer (Başakşehir FK), Ugurcan Cakir (Galatasaray)

FUNDAȘI: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi), Mert Muldur (Fenerbahce), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (Roma)

MIJLOCAȘI: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Beşiktaş), Salih Ozcan (Borussia Dortmund)

ATACANȚI: Aral Șimșir (Midtjylland), Arda Guler (Real Madrid), Bariș Alper Yilmaz (Galatasaray), Deniz Gul (Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpaşa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Semih Kilicsoy (Cagliari), Yunus Akgun (Galatasaray)

Lotul României pentru play-off-ul CM 2026