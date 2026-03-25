VIDEO "Toți banii care rămân aici să fie folosiți pentru stadion!" Mircea Lucescu, dezvăluire în toiul conferinței de presă

Mircea Lucescu a abordat o varietate de subiecte miercuri după-amiază, în conferința premergătoare partidei Turcia - România.

Selecționerul României și-a exprimat dezamăgirea după ce fanii tricolorilor au primit mai puține bilete decât preconiza pe Inonu din Istanbul, apoi a făcut o întoarcere în timp, tocmai către perioada în care se afla pe banca lui Besiktas.

Il Luce a subliniat în conferința de presă de miercuri după-amiază că a renunțat la o parte din banii pe care mai trebuia să-i primească de la oficialii lui Besiktas. Și a recomandat să se folosească pentru noul stadion, arenă despre care Sport.ro a scris AICI.

"M-am simțit foarte bine în mijlocașul fanilor turci, dar profesia e altceva. Sunt aici pentru a pregăti o echipă bună și pentru a încerca să câștigăm acest meci. Într-adevăr, sunt mulți fotbaliști turci care au debutat cu mine, care azi, după 5-6 ani, sunt titulari.

Sunt bucuros pentru ce au reușit la cluburi și la națională. Acestea sunt nostalgiile omului ajuns la vârsta mea. Să nu uităm că mai aveam doi ani de contract cu Beșiktaș când am plecat, dar am zis ca toți banii care rămân aici să fie folosiți pentru stadion, care azi e unul dintre cele mai frumoase stadioane din lume", a afirmat Lucescu.

La scurtă vreme după despărțirea de Galatasaray, în iunie 2002, Lucescu a semnat un contract cu una dintre rivalele lui Cim Bom, Beşiktaş. În chiar primul sezon la conducerea noii echipe, Lucescu a condus-o pe Beşiktaş spre titlul de campioană, exact în anul centenarului clubului, 2003. Titlul a fost câștigat cu un record de 85 de puncte, neegalat în campionatul Turciei.

În sezonul 2003–04, Beşiktaş a fost eliminată în faza grupelor Ligii Campionilor și a pierdut apoi în Cupa UEFA, în fața echipei Valencia care avea să câștige trofeul în acel an. În campionat, Beşiktaş era lider la începutul lunii ianuarie 2004, dar pe 25 ianuarie, a jucat acasă contra lui Samsunspor, un meci în care arbitrul Cem Papila a eliminat cinci jucători de la Beşiktaş

Lotul României pentru play-off-ul CM 2026

  • PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0);
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
  • MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
  • ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
