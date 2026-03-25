„Tricolorii" vor întâlni Turcia pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul „Beşiktaş Park" din Istanbul, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026.

Mircea Lucescu: „Până mâine nu știm niciunul ce echipă va intra în teren”

Înaintea confruntării, selecționerul Mircea Lucescu a vorbit la conferința de presă despre echipa pregătită de Vincenzo Montella și despre dificultatea meciului.

„Meciul se joacă mâine. Până mâine nu știm niciunul ce echipă va intra în teren. Sigur, pregătirea se face nu numai pentru echipa care a obținut rezultate, ci și pentru ceilalți din jurul ei. Indiferent cine va juca acolo, jucătorii noștri au valoarea necesară pentru a putea să-și domine adversarii direcți. Vom vedea mâine ce se va întâmpla. E greu de discutat acum, înainte de joc, de ceea ce ar putea să se întâmple. S-a scris mult și se va scrie în continuare, dar echipele care vor intra mâine pe teren și rezervele vor decide rezultatul final”, a declarat Lucescu.

Presa din Turcia susține că Montella pregătește o formulă tactică neobișnuită, 4-6-0, fără atacant clasic. În acest sistem, starul lui Real Madrid, Arda Guler, ar urma să joace rolul de „nouă fals", cu libertate totală în ofensivă.

Dacă va trece de Turcia, România va juca finala barajului pentru calificarea la Mondial în deplasare, pe 31 martie, împotriva câștigătoarei duelului dintre Slovacia și Kosovo. Partida decisivă va începe la ora 21:45.