Daniel Pancu a acceptat provocarea de a veni la Rapid, după ce giuleștenii au încheiat sezonul trecut pe poziția a cincea.

Noul antrenor al echipei bucureștene a făcut minuni la CFR Cluj și a încheiat sezonul pe poziția a treia, după ce a prins play-off-ul în ultimele etape din sezonul regulat.

Daniel Pancu a dezvăluit care este obiectivul neașteptat al Rapidului

Daniel Pancu a fost întrebat despre obiectivul Rapidului din stagiunea viitoare, iar tehnicianul de 48 de a oferit un răspuns neașteptat.

„(n.r. Obiectivul e doar accesul în play-off?) Da. Cea mai mare dorinţă a lor e să aibă antrenor pe doi ani. Poate reuşesc cu mine. E cea mai mare dorinţă a lor.”, a declarat Daniel Pancu la Prima Sport.

Atacantul italian dorit de Pancu vine la Rapid

Rapid a pus ochii pe Alessandro Debenedetti, iar Daniel Pancu îl consideră pe tânărul atacant de 22 de ani transferul perfect pentru giuleșteni.

Întrebat despre jucătorul deținut de Genoa, care a fost împrumutat în stagiunea trecută la Virtus Entella în Serie B, Victor Angelescu a dezvăluit Rapid face eforturi pentru a-l aduce.

„Da, este un atacant interesant, a jucat Serie B, îl ştim de la Genoa. Marius a vorbit cu directorul sportiv de acolo, e înalt, cam ce îşi doreşte Pancu. Au existat discuţii, dar vedem dacă jucătorul îşi doreşte să vină aici. Nu e atât de simplu. I-a atras atenţia lui Marius, vedem.

Ne mai trebuie un atacant, asta e clar, cel puţin unul vrea Pancu. Vrea un jucător puternic, pivot, noi deja avem Burmaz, e un atacant diferit, ok îl avem pe Jambor dar nici el nu e atacant pivot. Îşi doreşte unul să fie puternic!”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

Trei goluri a marcat Alessandro Debenedetti în 33 de meciuri în Serie B pentru Virtus Entella.

Atacantul italian de 22 de ani este cotat la 700.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.