Ionuț Radu, portarul lui Celta Vigo, le-a dat emoții celor din staff-ul naționalei după ce s-a accidentat în ultimul meci de campionat. Aseară a sosit în România, iar azi a plecat alături de lotul condus de Mircea Lucescu către Istanbul.
În Turcia a plecat în această dimineață și un grup de mari fotbaliști ai României, printre care și Florin Răducioiu, jucător exponențial al tricolorilor la Campionatul Mondial din 1994, desfășurat în Statele Unite. Răducioiu a spus cine va marca în partida contra Turciei, dar a vorbit și despre jucătorul pe care se bazează foarte mult staff-ul naționalei.
Ionuț Radu e unul dintre favoriții lui Răducioiu.
Florin Răducioiu: "Mă bucur enorm de întoarcerea lui Ionuț Radu"
"Mă bucur enorm de întoarcerea lui Radu. A fost jucătorul cel mai în formă din La Liga. Când am auzit că s-a accidentat mi-a părut foarte rău. E titularul nostru indiscutabil. E un jucător care dă foarte multă liniște echipei, e nevoie de el. Va fi nevoie de el.
(arată că dă totul, pentru că a vrut să forțeze) Eu sper că știe ce face pentru că e ultimul apărător, trebuie să fii foarte atent, dar își vor lua măsuri de precauție. Nea Mircea știe ce are de făcut, în cazul în care va avea o cădere - sper să nu se întâmple așa ceva. Îmi place foarte mult de el", a declarat Florin Răducioiu, la plecare din București spre Istanbul.
Fostul mare atacant al naționalei a plecat în această dimineață de pe Otopeni, alături de Gică Hagi, Gică Popescu, Tibor Selymes și Adrian Ilie pentru a-i susține pe tricolori joi seara, de la 19:00, în barajul contra selecționatei Turciei.