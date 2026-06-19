Gică Hagi a numit cel mai mare regret din cariera sa

Gică Hagi a numit cel mai mare regret din cariera sa Fotbal intern
SPORT.RO
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„Regele” are un mare regret în carieră.

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Gica HagiRomaniacm 1998
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CM 199cm 1994 rămâne una dintre cele mai frumoase amintiri din cariera lui Gică Hagi. Cu toate acestea, fostul căpitan spune că a rămas cu un regret care îl urmărește și astăzi.

Gică Hagi a numit cel mai mare regret din cariera sa

România a ajuns atunci până în sferturile de finală, unde a fost eliminată de Suedia la loviturile de departajare. Dacă ar fi trecut de nordici, echipa pregătită de Anghel Iordănescu ar fi întâlnit Brazilia în semifinale.

„(n.r. – Era vreun adversar de la CM 1994 pe care v-ați fi dorit să îl întâlniți și vă pare rău că nu ați avut ocazia?) Brazilia toată. E cel mai mare regret. Noi toți ne vedeam acolo, simțeam că vom fi în semifinala cu Brazilia. Voiam să jucăm cu brazilienii. Cred că tactica ar fi fost la fel ca în celelalte meciuri mari, iar ca valoare eram pe acolo, aproape de brazilieni.

Chiar foarte aproape, drept dovadă că i-am bătut după mulți ani când am jucat un meci demonstrativ la Timișoara. Atunci eram mai în vârstă. Ha, ha, ha! Dar tactica ar fi fost la fel: șapte jucători care făceau bine faza defensivă și trei jucători care atacatu foarte bine. Așa juca Brazilia, la fel juca și România. Pe căldura aia chiar trebuia să joci așa. Era foarte cald”, a declarat Gheorghe Hagi, pentru iamsport.ro.

La turneul final din 1994, România a eliminat Argentina lui Diego Maradona și a ajuns până în sferturile de finală, cea mai bună performanță din istoria naționalei la un Campionat Mondial. Drumul spre semifinale s-a oprit însă în fața Suediei, după un meci încheiat 2-2 și decis la penalty-uri.

De partea cealaltă, Brazilia avea să cucerească trofeul mondial. Selecționata sud-americană, condusă în teren de jucători precum Romario, Bebeto, Dunga și Cafu, a învins Italia în finală, după loviturile de departajare.

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