Tibor Selymes e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Dezvăluirile fundașului stânga al Generației de Aur într-o emisiune de colecție

Echipa națională de fotbal a României va întâlni Turcia, joi, la Istanbul, de la ora 19:00, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026. În funcție de rezultatele semifinalelor din play-off, pe 31 martie, de la ora 21:45, naționala pregătită de Mircea Lucescu va juca în Slovacia sau în Kosovo.

Fostul mare fundaș stânga al naționalei, Tibor Selymes, a plecat miercuri dimineață la Istanbul, alături de Gică Hagi, Gheorghe Popescu, Adrian Ilie și Florin Răducioiu. Campion cu Dinamo în 1992, Tibi a fost întrebat și despre actualul fundaș stânga al primei reprezentative, căpitanul Craiovei, Nicușor Bancu.

România a fost ultima dată prezentă la o ediție a CM în 1998, când elevii lui Anghel Iordănescu au fost eliminați în optimile de finală de selecționata Croației, scor 0-1, printr-un gol marcat din penalty de vârful Davor Suker.

Tibor Selymes: "Bancu? Se va descurca bine. Urcă foarte mult, ajută atacul"

"Noi am fost ultimii la Mondiale (n.r.: - CM din 1998) și suportul nostru e important pentru ei. Din păcate au trecut 28 de ani. Băieții trebuie să profite de șansa asta pentru că mai avem două meciuri și suntem la Mondiale.

O să fie o presiune uriașă, vă dați seama, în primele 20 minute va fi o presiune enormă. Trebuie să stăm foarte bine în teren și să-i surprindem pe tranziție pozitivă. Avem jucători de tranziție, trei jucători de viteză, un jucător de creație. Eu sunt optimist.

Bancu? Se va descurca bine, urcă foarte mult, ajută foarte mult atacul, avem nevoie ca pe benzi să venim cu surpriza și cred că putem să facem 2 contra 1, să-i surprindem foarte ușor.

Nu contează cine va marca, important e să ne calificăm, să trecem de barajul ăsta. Dacă scoatem Turcia, nu mai contează cine e următoarea adversară", a declarat Selymes, la plecarea din România spre Istanbul, unde joi are loc partida cu selecționata lui Vincenzo Montella.