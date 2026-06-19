Așa cum s-a mai întâmplat și în trecut, finanațatorul de la FCSB a fost deranjat de atitudinea fotbaliștilor care vin de pe continentul african.

Gigi Becali: ”Nu poți să o scoți la capăt cu ăștia care vin din țările africane!”

Întrebat despre situația lui Siyabonga Ngezana, Gigi Becali a avut un derapaj cu tentă rasistă în direct. Patronul de la FCSB a spus că ”nu te poți înțelege” cu fotbaliștii cu origini africane, nemulțumit de faptul că fundașul sud-african a refuzat să se opereze mai devreme.

Concret, Ngezana a ascuns o perioadă faptul că are o accidentare la genunchi, în speranța că va putea juca la Cupa Mondială. În cele din urmă, cei de la FCSB au aflat de accidentarea sa, iar fundașul a fost utilizat foarte puțin. Ngezana nu a fost convocat de Hugo Broos la turneul final, iar, în urmă cu câteva zile, s-a operat.

”În mintea lui era că nu se operează ca să meargă la Mondial. Uite că nu l-au luat, am pierdut și banii de acolo. MM îi spunea: 'Băi, nu o să te ia nimeni, că nu mai poți să joci. Chiar dacă te duci, nu ai cum să joci'. I-a spus și doctorul: 'Nu are cum să joace'. El nu voia să înțeleagă.

Ăștia, știți la cine mă refer, nu înțeleg. Ăștia care vin din țările africane nu înțeleg, nu poți să o scoți la capăt cu ei. 'Domne-le, te amendez 30.000 de euro'. 'Da...', nu întreabă de ce. Ce știe el de 30.000 de euro. Nu vreau să vorbesc mai multe ca să nu se interpreteze. Nu te înțelegi cu ei. Lucescu îmi spunea niște lucruri, dar nu le mai repet acum. Mai are un an sau doi”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.