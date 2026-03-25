El a participat cu România la turneul final al Campionatului European din 1984, când selecționer era Mircea Lucescu.

Ce ziceți de meciul cu Turcia?

Șansa noastră trebuie jucată până la capăt, pentru că Turcia nu-i o mare echipă. Are câțiva fotbaliști mai valoroși, care joacă la echipe de top, dar pe ai noștri trebuie să-i atingi un pic cu patriotismul și cred că putem chiar să ne calificăm cu puțin noroc. Trebuie și noroc, ca peste tot. Nici Turcia nu e nu știu ce forță în fotbal, ca să zic că nu putem câștiga. Din păcate, la noi lipsesc câțiva jucători, dar cei care au fost convocați vor putea face față. Dacă nea Mircea va avea și inspirație, sunt convins că va alinia cea mai bună echipă. Toată lumea zice că nu avem vârf de atac, dar se poate juca și fără vârf... Totuși, îl avem pe Bîrligea, care cât de cât a jucat și joacă la FCSB, are experiență.

Pe cine vă bazați?

Avem jucători - Man, Mihăilă, Hagi, Rațiu, care urcă foarte bine în atac și poate crea pericol. Și-n apărare avem câțiva... Eu zic că avem echipă bunicică. Un pic de moral dacă am avea, un pic de încredere în noi și putem face un rezultat bun.

Exemplul Ucraina: „Ei au avut posesie, noi le-am dat goluri”

Sunteți optimist...

Da, sunt optimist. Trebuie să le dăm încredere jucătorilor. Normal, turcii au prima șansă, joacă acasă, au câțiva fotbaliști de la echipe de top. Dar de multe ori nu prea contează asta... Ai văzut cu Ucraina la Campionatul European. Toți ziceau că ne învinge Ucraina. Ei au avut posesie și noi am dat goluri.

Este un exemplu bun, da.

Trebuie să fim pozitivi și să le dăm încredere, că alții mai buni față de cei convocați, dacă stai un pic și analizezi, nu știu dacă sunt. Da, din păcate, și aceștia care sunt convocați nu joacă la echipe de top, iar la astea unde sunt joacă și nu prea joacă. Contează foarte mult să ai meciuri în picioare. În orice domeniu, dacă azi lucrezi, iar mâine te odihnești, n-ai cum să ai rezultate.

Sunt câțiva care joacă, Man, Rațiu, Răzvan Marin...

Da, au meciuri în picioare, chiar dacă nu joacă în nu știu ce campionate puternice. Sunt jucători valoroși, care ne pot aduce o victorie, să bucure o țară întreagă. Să câștigăm cu turcii și vedem noi după aceea.